Mentre su Apple Store continuano a scivolare i tempi di spedizione degli iPhone 12 Pro Max, su Amazon restano praticamente ancora tutti disponibili per la spedizione nel giorno stesso della loro disponibilità: il 13 Novembre. Il grande rivenditore on line, che ha messo in vendita i nuovi modelli contemporaneamente ad Apple, sembra infatti in grado di ripristinare velocemente le scorte anche delle versioni più richieste, come il 256GB in colore Blu Pacifico.

Ad un nostro controllo avvenuto qualche minuto fa, erano disponibili tutte le versioni e tutti i colori tranne il colore grafite da 128 GB. Come detto sono a disposizione anche tutti i tagli in colore Blu Pacifico, il colore dell’anno e che è andata subito esaurita nei primi minuti dal lancio.

Qui a Macitynet possiamo testimoniare che il nostro tentativo di acquistarne uno nel momento preciso della sua disponibilità non è sopravvissuto al tempo di aggiungerlo al carrello e successivamente di cliccare la conferma dell’acquisto. È basato il tempo necessario per questa operazione per essere bruciati sul tempo e vedere il nostro prodotto bollato come “esaurito” mentre tutti gli altri modelli sono rimasti disponibili per qualche ora in più, salvo poi esaurirsi i molti tagli e diversi colori.

Ora, come accennato la situazione è largamente migliore anzi su Amazon è decisamente migliore che su Apple Store. Il negozio ufficiale Apple stima la spedizione di tutti i modelli di iPhone 12 Pro Max (eccezione fatta per l’argento a 512 GB) al 24 novembre – primo dicembre. Amazon invece dovrebbe spedire i prodotti acquistati oggi già venerdì e recapitarli a casa vostra tra sabato e domenica (dove la consegna festiva è attiva).

Amazon batte Apple non solo sui tempi ma anche sulle garanzie e sulle agevolazioni. Amazon offre in particolare

Restituzione senza questioni fino al 31 gennaio (grazie alla estensione natalizia)

(grazie alla estensione natalizia) Garanzia del prezzo migliore (se il prezzo del prodotto scende prima della spedizione lo pagherete al prezzo più basso)

(se il prezzo del prodotto scende prima della spedizione lo pagherete al prezzo più basso) Pagamento a rate senza busta paga e garanzie di sorta; per saperne di più leggete quanto abbiamo scritto al proposito di iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Ricordiamo che Amazon è anche rivenditore ufficiale Apple quindi tutti i prodotti della Mela sono coperti dalla garanzia ufficiale e dalla garanzia per il secondo anno che si applica quando, secondo le norme europee, si compra come privato.

Il consiglio, se vi interessa questo modello, è di procedere rapidamente all’acquisto. In occasione del lancio degli iPhone 12 Pro Amazon era già stata in grado di spedire i nuovi modelli più rapidamente di Apple, ma pochi giorni dopo la presentazione anche su Amazon le spedizioni sono passate a 1-2 mesi come su Apple Store.

Click qui per comprare gli iPhone 12 Pro Max su Amazon.