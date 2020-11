Nei caffè giapponesi si usa app clip di Apple per i pagamenti

Un caffè giapponese sta usando la funzione app Clip di Apple per consentire ai clienti di scegliere tra le voci di un menu, ordinare e pagare, senza bisogno di scaricare nessuna app. Un’app clip, lo ricordiamo, è una piccola parte di un’app che consente agli utenti di eseguire vari azioni in modo rapido, senza scaricare un’app vera e propria.

Kitsando Coffee è un coffee shop di Tokyo che recentemente ha cominciato a sfruttare le possibilità offerte da app clip con iOS 14. Queste app possono essere avviate da Safari, Mappe o Messaggi, oppure utilizzate subito con la fotocamera dell’iPhone per scansionare il codice QR mostrato nel luogo fisico (come in un ristorante o su un terminale di pagamento) o ancora, semplicemente avvicinando gli iPhone al tag NFC (Near Field Communications) per vedere al volo – nella parte inferiore dello schermo – l’app clip.

L’intera procedura per ordine e pagamento richiede meno di un minuto con Apple Pay, non c’è bisogno di registrazioni o altre perdite di tempo.

Un diverso esempio di uso della funzionalità app Clip è di ExxonMobil che offre questa tipologia di pagamenti presso le pompe di benzina negli USA; anche G-Star, società dei Paesi Bassi che si occupa di abbigliamento, offre questo tipo di pagamenti ad Amsterdam e Utrecht.

È possibile individuare un’app clip usata di recente su iPhonea andando nella libreria app e toccando “Aggiunte di recente”; per rimuoverla basta andare in Impostazioni > App clip e toccare “Rimuovi tutte le app clip”.