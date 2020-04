Scanner Lidar in arrivo anche su iPhone 12 Pro?

L’iPhone 12 che – se tutto prosegue come previsto – dovrebbe essere annunciato a fine settembre, potrebbe integrare lo scanner LiDAR già visto su iPad Pro 2020 e offrire funzioni evolute di rilevamento della profondità, utili – tra le altre cose – anche nell’ambito della fotografia e delle riprese video (su questa pagina un esempio di quello che è possibile fare).

Su Twitter l’utente @choco_bit ha citato svariati siti statunitensi mostrando l’immagine di come dovrebbe apparire il futuro comporto fotografico dei presunti “iPhone 12 Pro” e “iPhone 12 Pro Max”, un disegno che mostra nella stessa sezione, oltre al sistema a tripla fotocamera, il sensore con lo scanner LiDAR.

Non è chiaro da dove arrivi il disegno allegato al tweet ma non è difficile immaginare che, dopo l’iPad Pro, Apple potrebbe volere integrare lo scanner LiDAR anche sui futuri iPhone. Sul nuovo iPad Pro questo elemento funziona in ambienti chiusi come all’aperto, misura la distanza dagli oggetti circostanti fino a 5 metri eseguendo una lettura a livello di fotone e a velocità nell’ordine dei nanosecondi. Funzionalità integrate nel sistema operativo combinano i punti di profondità misurati dallo scanner LiDAR con i dati inviati dalle due fotocamere e dai sensori di movimento, per rilevare con più precisione i dettagli della scena e offrire funzionalità del tutto nuove, che tengono conto in maniera accurata della profondità.

Se il disegno allegato nel tweet del segnalatore è vero, Apple vuole integrare lo scanner LiDAR nel riquadro posteriore del comparto fotografico, aggiungendo un quarto elemento alla sezione con la tripla fotocamera con ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo.

Il sito Appleinsider riferisce che l’account dell’utente in questione è gestito da un ex centro di assistenza autorizzato della Mela che in passato ha rivelato altre indiscrezioni.

