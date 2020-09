Il retro di iPhone 12 mostra la disposizione di fotocamere e LiDAR

In queste ore circola in rete la fotografia di quello che sembra essere il pannello in vetro che andrà a costituire il retro dei prossimi iPhone 12, componente fotografato non a caso nel punto più interessante, vale a dire l’angolo in alto a sinistra in cui è situata la protuberanza che ospita tutte le lenti e le fotocamere.

La disposizione degli obiettivi principali è identica a quella attuale degli iPhone 11 Pro, così come il foro in alto destinato a ospitare il flash LED. Invece un altro foro aggiuntivo (più in basso a destra) colorato di nero ospiterà il sensore LiDAR per rilevare profondità e distanza, come Apple ha già fatto per la prima volta sull’ultimo iPad Pro 2020.

Purtroppo non risulta visibile nessun altro indizio e il leaker che si firma Mr. White non offre alcuna indicazione aggiuntiva nel suo post su Twitter, così non è dato sapere a quale modello sia destinato il presunto retro di iPhone 12.

Se la componente è realmente quella destinata al terminale ufficiale il retro in vetro più a sinistra potrebbe essere quello di iPhone 12 Pro Max da 6,7”: secondo alcuni sarà solo ed esclusivamente questo modello a ottenere il sensore LiDAR, invece secondo altri anche iPhone 12 Pro da 6,1” disporrà di questo sensore.

Così il retro in vetro visibile più a destra nella fotografia potrebbe essere quello attualmente impiegato da Apple per iPhone 11 Pro. In alternativa, sempre nell’ipotesi che iPhone 12 Pro da 6,1” sia senza sensore LiDAR, potrebbe trattarsi del retro in vetro del prossimo modello top di gamma ma più compatto.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 lo trovate in questo approfondimento di macitynet. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad e Macsono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.