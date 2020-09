Lampada LED in alluminio con porta USB per ricarica: 25,29 euro invece che 45,99

Un’ottima lampada da comodino o scrivania, ripiegabile a solo 25,29 euro invece che 45,99 euro. Questo è la promozione che trovate su Amazon grazie ad codice sconto su questo accessorio di LED TaoTronics, un prodotto di alta qualità, elegante, potente, con temperatura e intensità regolabile.

La lampada taotronics (9W), una specialista in questo settore, ha un corpo in lega di alluminio molto robusto. Ha cinque temperature di colore preimpostate, rispettivamente di 3000K, 3500K, 4000K, 5000K e 6000K, e naviga tra i 5 diversi livelli di luminosità per ogni CCT. Che arriva fino a 25 possibili combinazioni per ogni situazione.

Tra le funzioni: memoria e potenza delle varie temperature di colore; imposta e attiva le tue impostazioni preferite di luminosità e temperatura di colore con un semplice tasto. Ha anche una uscita USB per la ricarica del cellulare o di qualunque altro dispositivo con ricarica USB, come auricolari o Apple Watch.

Questa lampada costerebbe 45,99 euro ma usando il codice XA98WSYJ la pagate solo 25,29 euro

