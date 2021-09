iPhone 13, la folla ha preso d’assalto un negozio in Cina

Solo due anni fa si parlava di boicottaggio in Cina di tutti i prodotti Apple e in particolare di iPhone come ritorsione contro dazi e tasse di importazione voluti dall’allora presidente Trump, oltre che in risposta al blocco totale di Huawei in USA: ora invece la situazione sembra diametralmente opposta con una folla di migliaia di persone che ha preso d’assalto un negozio per poter acquistare iPhone 13 subito, il primo giorno di disponibilità venerdì 24 settembre.

In passato scene simili si erano registrate anche in USA, in Europa e altrove, ma si parla di diversi anni fa, quando ancora non era possibile fissare un’orario per il ritiro del nuovo terminale, quindi in sostanza l’unico modo per essere certi di riuscire ad acquistarne uno era mettersi in fila prima degli altri.

Hundreds of people were seen running into a shopping mall in northwestern China’s Shaanxi province to buy the new iPhone. pic.twitter.com/coBPsTrQ1A — South China Morning Post (@SCMPNews) September 27, 2021

Ed è esattamente questa la situazione che sembra aver scatenato l’assalto di una folla enorme a caccia di iPhone 13 ai danni di un negozio in Cina, più precisamente di un punto vendita all’interno di un centro commerciale nella provincia di Shaanxi. Il breve video è stato pubblicato con un post su Twitter da South China Morning Post che riportiamo in questo articolo.

Non sembra trattarsi di un Apple Store della catena di Cupertino, bensì di un negozio di dimensioni più piccole all’interno del centro commerciale, presumibilmente un rivenditore di elettronica. La folla occupa diversi corridoi della struttura e si snoda lungo tutti i piani del centro commerciale, con le scale mobili inondate di persone che cercano di raggiungere al più presto l’ambito terminale.

Sembra che nemmeno i gestori e il personale del negozio si aspettassero una tale affluenza, anche perché a parte alcuni pochissimi fortunati che sono riusciti a comprare iPhone 13, la stragrande maggioranza è stata mandata a casa a mani vuote. Infatti poco dopo l’assalto della folla il negozio in questione in Cina è stato costretto a chiudere, proprio nel giorno di lancio, per potersi riorganizzare e riprendere le vendite il giorno successivo, sabato 25 settembre.

