Da Juice MacBook Pro M1 con sconti fino a 210 euro

I negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, saranno aperti anche lunedì 25 aprile: sia nei negozi fisici che nello store online Juice è possibile acquistare MacBook Pro M1 con un risparmio che arriva fino a 210 euro rispetto al prezzo di listino Apple. In sconto anche iPhone 12, iPhone 13 e tanti accessori dei migliori marchi.

MacBook Pro M1 non ha bisogno di presentazioni: rispetto alla generazione precedente è 2,8 volte più veloce, la grafica è addirittura 5 volte più veloce, il tutto offrendo fino a ben 20 ore di autonomia.

La buona notizia è che da Juice MacBook Pro 13” con processore Apple M1 (CPU 8 core, GPU 8 core), con 8GB di memoria e unità SSD da 256GB è proposto a solamente 1.299 euro, un risparmio di ben 180 euro rispetto al prezzo di listino Apple di 1.479 euro. Chi lo desidera può anche acquistarlo pagando piccole rate da 34,41 € al mese con JuiceEvolution.

Sconto ancora più consistente per MacBook Pro M1, stessa configurazione di prima, ma con unità SSD più capiente di 512GB: da Juice si compra a solamente 1.499 euro, un risparmio di ben 210 euro rispetto al prezzo di listino.

Gli iPhone 12 sono proposti con uno sconto fino a 110 euro, a partire da 729 euro invece del prezzo di listino di 839 euro, mentre sugli iPhone 13 lo sconto è di 50 €. Oltre alla disponibilità di tutti i prodotti Apple, inclusi HomePod mini a 99 € e il trova tutto AirTag in confezione da 4 a 119€, Juice propone una ampia selezione degli accessori dei migliori marchi.

Tra le promozioni in corso segnaliamo lo stabilizzatore per smartphone DJI OM 4 per video professionali a solo 109 euro invece di 149 euro. L’asta selfie con treppiede Cygnett Gostick a solamente 34,90 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.