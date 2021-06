iPhone 12 mini, chiusa la produzione prima del previsto

Poco dopo le festività di Natale e il boom di vendite della gamma iPhone 12 sono iniziate a circolare indiscrezioni sul possibile stop di produzione per iPhone 12 mini (qui la nostra recensione): le voci sono riemerse più volte nelle settimane seguenti ed ora, secondo una società di analisi di mercato, Apple avrebbe già interrotto la produzione di questo modello, in anticipo sulle tempistiche programmate.

Che le vendite di iPhone 12 mini non siano andate come sperato dalla multinazionale di Cupertino è noto da mesi. Si tratta del modello più compatto e leggero mai costruito da Cupertino, presentato al lancio come lo smartphone 5G più piccolo e leggero al mondo. Anche se questo modello puntava a soddisfare esigenze e desideri degli utenti che non amano i phablet e gli smartphone con schermi ampi, le vendite hanno risentito sembra della concorrenza del più economico iPhone SE, oltre che degli altri modelli della gamma iPhone 12.

Secondo TrendForce la produzione di iPhone 12 mini è stata terminata entro il secondo trimestre di quest’anno, come segnala MacRumors. Sembra però che Apple abbia accumulato scorte consistenti da poter comunque soddisfare gli ordinativi di questo modello. Nel momento in cui scriviamo il terminale risulta ancora a listino e può essere ordinato, anche su Apple Store online, senza ritardi o altre indicazioni particolari. Ricordiamo che a 6 mesi di distanza dal lancio, avvenuto a ottobre 2020, Apple ha introdotto anche la versione in colore viola in aprile quest’anno, presumibilmente un altro tentativo di ravvivare le vendite.

Per mesi le previsioni sulla gamma iPhone 13 hanno indicato l’arrivo di 4 modelli successori di quelli attuali, con le stesse dimensioni di schermo e posizionamento di mercato e prezzo simili, così è ancora atteso un iPhone 13 mini entro l’autunno. Sembra invece che il modello più piccolo da 5,4 pollici non sarà più presente nella gamma iPhone 14 del 2022.

Tutto quello che sappiamo finora sulla gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di maitynet.