Aspettando iPhone 12 già si parla della fotocamera di iPhone 13

I nuovi iPhone che arriveranno nell’autunno di quest’anno non sono ancora stati presentati ma il leaker che si fa chiamare Fudge e che di tanto in tanto pubblica indiscrezioni sul mondo Apple, riferisce cosa avrebbe in serbo la multinazionale di Cupertino per il reparto fotocamera di iPhone 13 del 2021.

In un post su Twitter il leaker mostra un semplice schizzo con quello che dovrebbe essere il layout del comparto fotografico del futuro iPhone 13, riferendo che dovrebbe vantare le seguenti caratteristiche:

The supposed layout, but this early on could mean nothing for 13 series final design so take with 🧂 pic.twitter.com/9JKsVPELGQ

— Fudge (@choco_bit) May 27, 2020