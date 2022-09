iPhone 14 e iPhone 14 Plus, il vetro posteriore removibile facilita le riparazioni

Gli iPhone 14 e gli iPhone 14 Plus integrano un pannello di vetro sul retro che è rimovibile, semplificando le procedure di riparazione.

Lo riferiscono TechCrunch e CNET spiegando che i nuovi dispositivi possono essere aperti dai tecnici dal lato posteriore, come non accadeva da tempo con i telefoni di Apple.

Per la sostituzione del vetro posteriore degli iPhone 12 e iPhone 13, i tecnici dei centri di assistenza devono aprire il dispositivo dal lato del display, smontare dei componenti e installare l’elememento sostitutivo noto come “iPhone Rear System” che integra vari componenti, inclusi la batteria, la scheda logica, la bobina per la ricarica wireless, il Taptic Engine e FaceID, ad eccezione del display e del modulo fotografico posteriore (in caso di vetro posteriore rotto è quindi possibile sostituire solo la parte posteriore, senza dover necessariamente sostituire l’intera unità).

Il nuovo sistema previsto da Apple per gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus è ovviamente meno costoso per Apple e più “ecologico”.

Dai primi teardown emerge che è possibile accedere all’interno di iPhone 14 aprendo il dispositivo dal lato del display, elemento che dovrebbe semplificare l’eventuale sostituzione dello schermo. Non è al momento chiaro se peculiarità simili sono previste anche per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

In Italia il prezzo di listino stimato per danno al vetro posteriore di iPhone 14 è di 198,00 euro (29,00 euro per chi ha un piano Apple Care+) e di 228,00 euro per iPhone 14 Plus (sempre 29,00 euro per chi ha Apple Care+).

Gli iPhone 14 Pro sono quelli più richiesti ma su Amazon alcuni modelli sono ancora indicati in pronta spedizione.

