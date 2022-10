iPhone 14 Plus piace per schermo e autonomia nelle recensioni USA

Del quartetto di smartphone presentati da Apple a settembre, iPhone 14 Plus è l’ultimo ad arrivare sul mercato a quasi un mese di distanza dalla commercializzazione degli altri tre modelli (14 base, 14 Pro e 14 Pro Max): nelle prime recensioni pubblicate in USA il terminale viene giudicato molto familiare e apprezzato per il grande schermo e l’autonomia definita anche eccezionale.

A livello di specifiche tecniche e funzioni per iPhone 14 Plus valgono le stesse considerazioni rilevate per il modello iPhone 14 base da 6,1 pollici che macitynet ha recensito in questo articolo. Processore e fotocamere offrono solo un piccolo miglioramento rispetto alla gamma iPhone 13. Ma questo modello ha il vantaggio di mettere a disposizione uno schermo sensibilmente più grande di 6,7 pollici, oltre che una batteria più grande, che offre un autonomia lunghissima.

Anche eseguendo pesanti test hardware, e altre app e persino qualche partita al gioco preferito, iPhone 14 Plus ha concluso la giornata con il 45% nella prova di Engadget. Questo significa che con un utilizzo moderato può arrivare senza problemi a due giorni di funzionamento prima di doversi preoccupare della ricarica.

In questo articolo riportiamo alcune immagini della youtuber statunitense iJustine che ha effettuato l’unboxing di tutte e cinque le spettacolari colorazioni: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia, e rosso (Product)RED.

Con l’eliminazione di iPhone mini, ora gli appassionati iPhone possono avere il grande schermo finora riservato ai modelli Pro, risparmiando sul prezzo di acquisto. Visione, contenuti e usabilità ne guadagnano per chi non è preoccupato delle dimensioni. Questo anche se il grande scherno di iPhone 14 Plus è qualitativamente inferiore rispetto a iPhone 13 Pro e Pro Max, dotati di pannelli top e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, mentre il Plus si ferma ancora a 90Hz.

È ormai chiaro che chi cerca le ultime novità tech deve rimanere con i Pro. Ma, come rileva The Verge, per gli utenti che devono sostituire il telefono e desiderano un iPhone con grande schermo e grande autonomia iPhone 14 Plus è un acquisto consigliato. Negli scorsi giorni per la prima volta sono aumentati leggermente i tempi di attesa per questo modello, in vista dell’inizio spedizioni e disponibilità nei negozi di venerdì 7 ottobre.

In Italia iPhone 14 Plus parte da 1.179 euro: è disponibile anche su Amazon a partire da questa pagina e con consegna 10 ottobre, stesse tempistiche di Apple Store.

Qui cinque cose da sapere su iPhone 14 Plus.