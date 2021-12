iPhone 14 con fotocamera 48 megapixel e 8GB di RAM?

La lineup degli iPhone 13 è stata presentata a settembre ma già da tempo sono cominciate a circolare voci su alcune delle peculiarità che vedremo nei futuri iPhone 14. Le indiscrezioni circolate finora riferiscono di iPhone 14 da 6,1″ e 6,7″, e iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max da 6,1″ e 6,7″ (Cupertino dovrebbe in pratica eliminare dai modelli base l’attuale versione da 5,4″). A confermare queste voci è ora l’analista Jeff Pu che in una nota per Haitong International Securities e citata dal sito Macrumors riferisce anche che gli iPhone 14 Pro avranno un sistema di tripla fotocamere con risoluzione 48 megapixel per il grandangolo e 12 megapixel per teleobiettivo e ultra‑grandangolo. Queste indiscrezioni sono in linea con quanto riferito in precedenza dall’analista Ming-Chi Kuo di F International Securities che in una nota inviata agli investitori ad aprile di quest’anno aveva riferito che le lenti da 48 megapixel supporteranno la registrazione video 8K.

Pu riferisce ancora che gli iPhone Pro 14 integreranno 8GB di RAM (contro i 6GB degli attuali iPhone 13 Pro). Alcune indicazioni di questo analista sembrano plausibili, altre meno probabili, come ad esempio il fatto che tutta la lineup di iPhone 14 supporterà il refresh rate fino a 120Hz. A settembre di quest’anno Ross Young – analista specializzato in display – ha riferito che gli iPhone 14 base non integreranno la tecnologia ProMotion con il refresh rate adattivo fino a 120Hz ma i tradizionali display a 60 Hz. Altra stranezza indicata da Pu è che gli iPhone 14 partiranno con capacità di archiviazione da 64GB: scelta che sembra improbabile giacché gli iPhone 13 già ora partono come minimo con 128GB.

Pu vanta successi e cantonate nelle previsioni delle specifiche tecniche di futuri prodotti Apple: ha per esempio correttamente previsto l’uso dei display mini-LED con i MacBook Pro da 16″ e gli iPad Pro ma aveva anche parlato nel di un fantomatico HomePod con fotocamera con sistema di rilevamento 3D che avrebbe dovuto essere presentato nel 2019.