Vuity è il collirio che sostituisce gli occhiali da lettura

La presbiopia, ovvero la difficoltà a vedere da vicino, è un problema che interessa milioni di persone sopra i 40 anni: finora il rimedio più pratico ed economico è costituito dagli occhiali da lettura, ma dagli Stati Uniti arriva il medicinale Vuity, il primo collirio in grado di risolvere tutto applicando una sola goccia per occhio. È già stato approvato in ottobre dalla Food and Drug Administration, siglata FDA, e sarà disponibile in commercio negli Stati Uniti a partire da giovedì 16 dicembre.

L’azienda che lo produce dichiara che il medicinale fa effetto nel giro di 15 minuti: basta una sola goccia per ciascun occhio e garantisce una visione più nitida per 6-10 ore. Le persone che hanno partecipato a test e studi fin dal 2019 confermano l’effetto del collirio che permette finalmente di dimenticare o lasciare a casa gli onnipresenti occhiali da lettura, anche se Vuity non è privo di effetti collaterali e controindicazioni.

Infatti la casa farmaceutica precisa che si tratta di un medicinale che si ottiene con prescrizione medica, il primo collirio approvato dalla FDA per il trattamento della visione sfocata da vicino. Il collirio sfrutta la capacità naturale dell’occhio di ridurre le dimensioni della pupilla, in questo modo si espande la profondità di campo o la profondità di messa a fuoco.

La prima alternativa agli occhiali da lettura costa più del vecchio rimedio: una scorta di 30 giorni di farmaco costa circa 80 dollari, circa 71 € ed è indicato soprattutto per le persone con età compresa tra 40-55 anni, come segnala CBS. Tra gli effetti collaterali sono segnalati mal di testa e occhi rossi: le gocce Vuity sono sconsigliate quando si guida di notte o per attività in condizioni di scarsa illuminazione. Alcune persone potrebbero ache avere difficoltà temporanee nel mettere a fuoco oggetti vicini e lontani.