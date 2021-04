Kuo: iPhone 2022 con fotocamera 48 megapixel e registrazione video 8K

La lineup di iPhone che vedremo nel 2022 sarà composta da modelli di 6,1″ e 6,7″; non ci sarà la versione mini da 5,4″. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori e citata dal sito Macrumors.

Secondo l’analista, saranno due gli iPhone in questione top di gamma e due quelli di gamma media, sulla falsariga dell’attuale lineup.

Nella lineup di iPhone 12 c’è iPhone 12 mini con display da 5,4″. Apple avrebbe intenzione di vendere questa variante per il 2021 ma successivamente non sarà più offerta, perché a quanto pare vende meno rispetto agli altri modelli.

Oltre a indicazioni sulle dimensioni dei display dei futuri iPhone, secondo Kuo dovremmo vedere importanti novità sul versante foto, con fotocamera da 48 megapixel sull’iPhone 14 top di gamma.

“Riteniamo che i nuovi iPhone 2022 supporteranno output diretto 48MP e 12MP (modalità di output four cells merge, in altre parole accorpando gruppi di quattro pixel nel sensore CMOS) simultaneo”, scrive Kuo. “Con l’output 12MP, i pixel del sensore CMOS della fotocamera del nuovo iPhone 2022 aumenteranno a circa 2.5um, significativamente più grande di iPhone 12 e iPhone 13, e più grandi di esistenti telefoni Android, e vicini ai livelli di quelle delle fotocamere DSC (Digital Still Camera)”. Secondo l’analista la qualità della fotocamera dei nuovi iPhone 2022 porterà ad un nuovo livello le foto che sarà possibile scattare con i telefoni”.

Oltre alle lenti da 48 megapixel, l’analista riferisce anche della registrazione di filmati con risoluzione 8K. Ming-Chi Kuo riferisce ancora che Apple starebbe cercando un modo per integrare la tecnologia Face ID sotto il display, eliminando il “notch” dallo schermo.