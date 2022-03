iPhone 13 e iPhone 13 Pro, ora (anche) in verde

All’evento Peek Performance, l’amministratore delegato di Apple annuncia una piccola novità per gli iPhone dell’ultima linea numero 13: c’è un nuovo colore. Chi non l’aveva ancora comprato e decide di farlo adesso potrà infatti scegliere una nuova variante verde per iPhone 13 e una sua versione apparentemente più chiara e luminosa per iPhone 13 Pro che Apple chiama “Verde Alpino”.

La notizia non giunge nuova alla nostra redazione, che tra le varie ipotesi discusse nei giorni scorsi figurava proprio l’annuncio della nuova colorazione in verde per i telefoni, tinta che infatti è la novità dell’anno per quanto riguarda gli Apple Watch ma che, fino ad oggi, non aveva un suo corrispettivo nella linea degli iPhone.

Ricordiamo che il “verde foresta” era stato il colore caratteristico degli iPhone Pro della gamma 11 e all’epoca fu una tinta molto richiesta, motivo per cui Apple ha ben pensato di riproporla sia sugli ultimi smartwatch che, ora, con l’ultima linea di iPhone.

Queste due nuove varianti per iPhone 13 e iPhone 13 Pro si possono comprare già oggi e per quanto riguarda gli Stati Uniti la promessa è di consegnarli entro marzo. Per quanto riguarda l’Italia, appena Apple riaprirà il negozio online vi informeremo sulle tempistiche di consegna previste per il nostro paese.

AGGIORNAMENTO: iPhone 13 Pro in versione “verde alpino” si preordina in Italia a partire dalle 14:00 dell’11 marzo e sarà disponibile nei negozi dal 18 marzo a partire da € 49,54 al mese o € 1.189 (prezzi senza permuta). Anche iPhone 13, in variante “verde”, si preordina in Italia a partire dalle 14:00 dell’11 marzo e sarà disponibile nei negozi dal 18 marzo a partire da € 34,95 al mese o € 839 (prezzi senza permuta).

Se volete saperne di più su questi telefoni vi ricordiamo che tra le nostre pagine sono presenti le recensioni di iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max: non dovete far altro che cliccare sui rispettivi nomi per raggiungere i relativi articoli.

Invece, per una infarinatura generale di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, potete dare uno sguardo a questo articolo che raccoglie in un unico posto tutte le novità dei due telefoni. Per quanto riguarda iPhone 13 trovate poi un interessante confronto con iPhone 12 in questo articolo che potrebbe tornarvi utile per la scelta di uno o dell’altro.