iPhone 14 individuato nei registri normativi indiani

Un dispositivo che a quanto sembra dovrebbe corrispondere a un iPhone 14 è stato individuato nel Bureau of Indian Standards (BIS), agenzia che disciplina il regime normativo indiano per la distribuzione nel Paese di nuovi device.

Lo riferisce il sito MySmartPrice spiegando che il BIS non indica specificatamente che il nuovo dispositivo registrato sia un iPhone, ma il generico appellativo di A2882. In precedenza, dispositivi di Apple registrati presso il Bureau of Indian Standards sono stati: iPhone XR (A2105), iPhone 11 (A2221), iPhone 12 (A2403) e iPhone 13 (A2633); è dunque facile ipotizzare che il nuovo dispositivo con il codice A2882 altro non sia che uno dei futuri iPhone 14.

Gli attuali iPhone 13 sono registrati con i model number A2482, A2631, A2634, A2635 e A2633. Non è la prima volta che nuovi dispositivi di Apple vengono individuati negli archivi delle autorità di regolamentazione in anticipo rispetto al rilascio ufficiale. La Casa di Cupertino deve obbligatoriamente registrare nuovi dispositivi prima del lancio ufficiale e questo consente spesso di individuare i nuovi prodotti, prima della presentazione.

È di oggi la notizia di Apple che avrebbe deciso di avviare la produzione degli iPhone 14 in India due mesi dopo la prima ondata di dispositivi assemblati in Cina e i partner di produzione stanno per la prima volta cercando di replicare le attività di logistica e della filiera in una diversa nazione, accorciando il periodo normalmente richiesto che consente di avviare una nuova produzione di iPhone, tipicamente indicato tra i sei e i nove mesi. Apple vuole avere prima possibile la certezza di poter avere a disposizione linee di assemblaggio pronte per qualsiasi evenienza, con l’azienda che si trova mani e piedi legate con il Paese del Dragone, incognite per via di scontri politici Cina/USA ma anche da improvvisi e restrittivi lockdown cinesi, elementi che hanno in alcuni casi portato a interruzioni nella catena di approvvigionamento, con conseguenti ritardi nella produzione e distribuzione.

