La troppa segretezza complica la produzione di iPhone 14 in India

Apple avvierà la produzione di iPhone 14 in India due mesi dopo la prima ondata di dispostivi assemblati in Cina e i partner di produzione stanno per la prima volta cercando di replicare le attività di logistica e della filiera in una diversa nazione.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che Apple sta lavorando con i fornitori per intensificare le capacità produttive delle manifatture indiane, accorciando il periodo normalmente richiesto per l’avvio di una nuova produzione di iPhone, tipicamente indicato tra i sei e i nove mesi.

Apple e l’assemblatore Foxconn avrebbero in ultima analisi deciso di optare per l’avvio simultaneo della nuova produzione sia in India, sia in Cina, una scelta che quest’anno sembra improbabile riuscire ad attuare ma indicata come sicuramente un obiettivo a lungo termine.

Apple vuole avere prima possibile la certezza di poter avere a disposizione linee di assemblaggio pronte per qualsiasi evenienza, con l’azienda che si trova mani e piedi legate con il Paese del Dragone, incognite per via di scontri politici Cina/USA e improvvisi e restrittivi lockdown cinesi, elementi che hanno in alcuni casi portato a interruzioni nella catena di approvvigionamento.

A tal fine, Foxconn avrebbe studiato un modo per spedire componenti dalla Cina in India, assemblare gli iPhone 14 in suoi impianti produttivi nei pressi della città di Chennai, municipalità nello stato federato del Tamil Nadu e importante centro commerciale ed industriale.

Oltre all’enorme problema del coordinare centinaia di fornitori, una delle sfide più importanti per Apple è fare in modo che tutto ciò che accade nell’ambito della produzione, rimanga segreto, con la Mela che pretende il rispetto di elevatissimi standard di segretezza.

I dirigenti locali in India starebbero valutando la possibilità di monopolizzare interamente una delle linee di assemblaggio di Foxconn, ospitare i lavoratori nella struttura stessa, esaminando attentamente vari modi per ridurre al minimo la possibilità di compromettere la segretezza.

I dirigenti della Mela sarebbero preoccupati altresì dai funzionari doganali, perché spesso aprono i colli deatinati agli assemblratori per verificare se il materiale importato corrisponde alle dichiarazioni, altro elemento che potrebbe mettere a repentaglio le stringenti policy in materia di segretezza.

Per via delle possibilità di fughe di notizie e altre problematiche operative, Apple e Foxconn per quest’anno avrebbero deciso di non tentare subito l’avvio della prodizione simultanea in India e Cina, e i primi iPhone 14 prodotti in India potrebbero essere assemblati a partire da fine ottobre o novembre, in pratica dopo il lancio del prodotto della nuova lineup a settembre.

