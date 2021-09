iPhone 14 avrà nuovo design e nuovo modello base

Per i comuni mortali è tempo di divertirsi con le nuove funzioni offerte da iPhone 13 e iPhone 13 Pro, nel frattempo gli esperti dell’universo Apple più a contatto con i piani futuri di Cupertino si stanno già sbizzarrendo con previsioni e anticipazioni sui nuovi prossimi dispositivi in arrivo da Apple, incluso iPhone 14: secondo Mark Gurman di Bloomberg offrirà nuovo design e anche un nuovo modello base in sostituzione di iPhone mini.

L’aggiornamento iPhone 13 mantiene quasi del tutto invariato il design dello scorso anno questo perché, secondo il giornalista statunitense, gli ingegneri di Cupertino sono impegnati dietro le quinte a lavorare su novità e modifiche più importanti che richiedono più tempo.

Sia per il nuovo design che per il nuovo modello base di iPhone 14, purtroppo Gurman per il momento non offre ulteriori indizi, in ogni caso vengono in soccorso precedenti report dell’analista Ming Chi Kuo e anche una anticipazione del leaker Jon Prosser. L’analista ha già indicato da tempo che iPhone 13 mini non avrà un erede perché la scarse vendite di iPhone 12 mini avrebbero portato Apple a modificare la propria gamma per il 2022.

Il modello mini andrà in pensione per essere sostituito da un iPhone 14 standard e una sorta di iPhone 14 Max, sempre affiancati dai due modelli Pro. Sul fronte del design è attesa la rimozione per la prima volta del notch dello schermo per essere sostituito da un singolo foro per la fotocamera frontale, questo a iniziare dai modelli iPhone 14 Pro.

Kuo è convinto che Apple stia lavorando da tempo sul lettore impronte Touch ID integrato nel display, ma non è detto che questa tecnologia sia pronta per il prossimo anno. Per l’analista sarà pronta per la gamma 2023, che potrebbe vedere l’addio completo al notch in tutti i modelli, per poi passare a un dispositivo pieghevole nel 2024.

Invece il leaker Jon Prosser dichiara di essere in possesso di foto e rendering di iPhone 14 Pro senza notch, con un singolo foro per la fotocamera e con design che ricorda un iPhone 4 più spesso, ma senza protuberanze visibili sul retro per le fotocamere.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 13 è in questo articolo, invece per i due modelli iPhone 13 Pro si parte da qui.