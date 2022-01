iPhone 14 con foro nel display potrebbe essere così

Per il 2021 e gli iPhone 13 attuali la riduzione delle dimensioni del notch è stata prevista con diversi mesi di anticipo: per la gamma iPhone 14 in arrivo quest’anno, in particolare solo per i modelli Pro, analisti e leaker indicano che il notch presente fin da iPhone X del 2017 sarà sostituito da un foro più piccolo nello schermo per ospitare la fotocamera frontale.

Senza ricorrere a modelli non funzionanti provenienti dalla Cina, che sicuramente arriveranno nei prossimi mesi, il programmatore Jeff Grossman ha escogitato un originale sistema per simulare l’aspetto di iPhone 14 con foro nel display. Per farlo ha realizzato una immagine della schermata Home di iPhone invertendo l’alto con il basso, in questo modo la rappresentazione grafica del foro nello schermo di iPhone 14 si può osservare con qualsiasi iPhone.

Per farlo basta semplicemente scaricare l’immagine creata da Grossman, bloccare la rotazione dello schermo e poi capovolgere lo smartphone. Invece di proseguire direttamente dal bordo dello schermo come il ben noto notch, il foro a forma di pillola è separato dalla cornice e risulta molto più piccolo.

Anche se Apple ha ridotto visibilmente le dimensioni del notch negli iPhone 13, lo spazio guadagnato non può essere sfruttato per visualizzare più informazioni e dati. Così la barra di stato con ora, nome dell’operatore, tacche per campo cellulare, Wi-Fi e batteria rimangono uguali, mentre si spera che con il passaggio a un singolo foro più piccolo negli iPhone 14 Pro Apple includerà più dati e dettagli nella barra di stato, magari con la visualizzazione della carica batteria anche in percentuale.

Ricordiamo che secondo un leaker il foro nello schermo sarà ovale e ospiterà la camera frontale, mentre le componenti per il funzionamento di Face ID saranno integrate sotto il display. Per la gamma iPhone 14 è attesa l’eliminazione del modello mini: sarà composta da iPhone 14 da 6,1” e un iPhone 14 Max da 6,7”, oltre a iPhone Pro da 6,1” e Pro Max da 6,7”. Naturalmente i nomi ufficiali potrebbero essere diversi.

