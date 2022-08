Apple aumenterà i prezzi degli iPhone 14 Pro

Per il momento Ming-Chi Kuo non specifica i possibili prezzi di lancio della serie iPhone 14, ma secondo l’attendibile analista Apple aumenterà i prezzi dei modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, una previsione che ben si allinea con quella degli scorsi giorni di un leaker secondo il quale Apple invece sembra non modificherà il prezzo di partenza di iPhone 14 base.

Nel report delle scorse ore l’analista prevede che nel complesso la serie iPhone 14 avrà un prezzo medio di vendita più alto di circa il 15%, quindi sarà circa 1.000 – 1.050 dollari, rispetto al prezzo medio di vendita della famiglia attuale iPhone 13. Il prezzo medio di vendita, in inglese indicato con la sigla ASP da Average Selling Price, aumenterà a causa dell’aumento dei prezzi dei modelli iPhone 14 Pro e anche perché questi costituiscono la quota maggiore di produzione ordinata da Apple ai fornitori.

Kuo non entra nei dettagli, ma le sue indicazioni corrispondono con un profondo cambio di strategia di Apple per iPhone 14 più volte trapelato in anticipazioni e report. Per la prima volta infatti i modelli non Pro non avranno un nuovo processore e il design rimarrà invariato.

Viceversa numerose novità sono previste per i modelli Pro: l’abbandono del notch per i fori nel display, nuovo processore, il più grande (in ogni senso) aggiornamento delle fotocamere da diversi anni a questa parte, incluso un sensore da 48 MP e registrazione video 8K, schermo sempre acceso con widget nella schermata di blocco e molto altro ancora.

In breve la generazione iPhone 14 sembra segnerà la distinzione sempre più marcata tra i modelli base e quelli Pro anche per gli anni a venire, ed è logico che Apple rispecchi le differenze in componenti, specifiche e funzioni anche con prezzi più sostenuti per i modelli iPhone 14 Pro.

Negli USA iPhone 13 Pro parte da 999 dollari mentre iPhone 13 Pro Max da 1.099 dollari: ipotizzando un incremento del 10% i prezzi potrebbero partire da 1.099 dollari per iPhone 14 Pro e da 1.199 dollari per iPhone 14 Pro Max. Infine Kuo rileva che Foxconn beneficerà dell’aumento del prezzo medio di vendita degli iPhone 14, anche perché si stima che Apple abbia commissionato al suo partner storico circa il 60-70% del totale degli ordini di produzione.

Ricordiamo che già nel mese di luglio un altro analista ha previsto un aumento di 100 dollari nei prezzi della serie iPhone 14: tutto quello che sappiano finora sui terminali della nuova gamma in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.