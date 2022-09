iPhone 14, sostituire la batteria costa un occhio

L’arrivo della nuova gamma iPhone 14 ha portato aumenti dei prezzi ai listini base in Italia e praticamente ovunque nel mondo, con le uniche eccezioni di USA e Cina, inoltre, come se non bastasse, anche le riparazioni ora risultano più costose: questo purtroppo vale anche per la sostituzione della batteria, con un sensibile aumento di prezzo per tutti i modelli della linea iPhone 14 rispetto alla stessa operazione sugli iPhone 13 e modelli precedenti.

Infatti sostituire la batteria di iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max costerà 119 euro, un incremento importante se si guarda alla linea precedente che, invece, richiede un costo di 75 euro, stesso prezzo per la linea di iPhone 12.

Si stima che longevità della batteria di iPhone dovrebbe durare diversi anni, e quindi è facile ipotizzare che l’aumento non avrà un impatto così considerevole. Se invece si verifica un problema per la durata della garanzia Apple sostituisce la batteria gratuitamente quando la capacità risulta inferiore al’80%.

Gli utenti che desiderano proteggere il proprio iPhone per un periodo di tempo più lungo possono sottoscrivere l’estensione di garanzia AppleCare+: anche in questo caso Apple sostituisce grauitamente la batteria per l’intero periodo di copertura, quando la capacità risulta inferiore all’80%.

Non è chiaro perché il prezzo per sostituire la batteria sia salito così tanto, solo per i modelli della gamma iPhone 14. Le capacità della batteria segnalate per iPhone 14 sono quasi identiche a quelle di iPhone 13, quindi non è un incremento collegato a una batteria più potente. Forse il maggior costo è dovuto al fatto che l’operazione risulta più complessa per i nuovi modelli o richiede più tempo per i tecnici, ma questo potrà essere verificato solo con lo smontaggio completo degli smarpthone.

Ad ogni modo, non stupisce il costo elevato delle riparazioni Apple.