Riparare Apple Watch Ultra costa più di un Apple Watch 8

Apple Watch Ultra è davvero costoso, con il suo listino di 1009 euro. Se volete riparlare, però, sappiate che il servizio non sarà da meno. Ripararlo fuori garanzia, infatti, può arrivare a costare 619 euro. Sì, un modo come un altro per consigliarvi vivamente di acquistare AppleCare+.

E’ sufficiente recarsi sulle pagine di supporto Apple per scoprire quanto costa riparare Apple Watch Ultra. Apple permette di selezionare due tipologie di problemi. La prima tipologia di problemi è quello alla batteria, mentre la seconda viene proposta sotto forma di “altri danni”. Non viene specificato cosa vi rientri, ma è chiaro che si tratta problematiche relative a tutte le altre componenti.

Ebbene, per riparare la batteria senza AppleCare+, o comunque fuori garanzia, occorrono 129 euro. Ancor più salato sarà il contro per riparare eventuali altri danni: può arrivare a costare 619 euro, senza Applecare+ e fuori garanzia. Costa più di acquistare un apple Watch 8 nuovo.

Apple tiene comunque a specificare che si tratta di un preventivo. E’ possibile, infatti, che la problematica riscontrata sul proprio orologio possa essere riparata anche con meno. Tuttavia, se vi cade e si distrugge, è facile che la cifra richiesta per la riparazione sarà proprio di 619 euro.

Ed allora, quanto decidessero di acquistare l’orologio Ultra farebbero bene a considerare l’idea di stipulare la garanzia AppleCare+, che costa 119 euro l’anno, pagabile anche in rate da 5,99 euro al mese. In questo caso, il costo della riparazione sarà di 75 euro nel caso di “altri danni”. Già, perché per problemi alla batteria sotto l’80% la sostituzione è completamente gratuita.

