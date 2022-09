Samsung annuncia Bespoke AI per il bucato smart e sostenibile

Arrivano anche in Italia le novità nel mondo del bucato proposte da Samsung: infatti il colosso sudcoreano annuncia anche nel nostro Paese il lancio della lavatrice e dell’asciugatrice Bespoke AI. Ricordiamo che Bespoke è la gamma di punta degli elettrodomestici Samsung Home Appliances per la casa smart, e offre una coppia lavatrice e asciugatrice a carica frontale con un design moderno e ultra-flat, e che vanta una capacità di 11 kg in 60 cm di profondità.

Bespoke AI sfrutta la tecnologia AI Ecobubble per ridurre il consumo di energia della lavatrice fino al 70%. Questo si ottiene eliminando gli sprechi di energia grazie al ciclo AI Wash che rileva peso e tipologia dei tessuti e analizza il livello di torbidità dell’acqua. Inoltre, grazie all’Ecodosatore, detersivo e ammorbidente vengono dosati automaticamente: il dispositivo può contenere detersivo sufficiente per un mese di lavaggi, quindi non sarà più necessario riempire il serbatoio a ogni carico.

L’asciugatrice Bespoke AI sfrutta la tecnologia eco-compatibile del compressore Digital Inverter per asciugare la biancheria nel modo più rapido, silenzioso ed efficiente. In particolare, sfrutta la tecnologia AI Dry che effettua un monitoraggio costante della temperatura e dell’umidità e regola le impostazioni per ottimizzare l’asciugatura senza spreco di energia. Utilizzando l’aria calda riciclata, l’asciugatrice riesce anche a ridurre i costi complessivi di gestione e la propria impronta ecologica.

Entrambi gli elettrodomestici Bespoke sono compatibili con la piattaforma Samsung SmartThings per la domotica e dispositivi smart, che permette agli utenti di gestire il consumo energetico domestico grazie alla funzione SmartThings Energy. Inoltre, SmartThings Clothing Care offre un servizio di gestione dei capi, calibrato sullo stile di vita degli utenti.

Per gli elettrodomestici Samsung Bespoke AI i preordini sono già attivi, mentre consegne e disponibilità iniziano il 29 settembre. Tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile sono disponibili nella sezione dedicata CasaVerdeSmart del nostro sito.