iPhone 14, un primo update per iOS 16 sarà disponibile da subito

I primi iPhone 14 e iPhone 14 Pro dovrebbero essere consegnati agli utenti da venerdì 16 settembre, e fin dal loro arrivo sarà già disponibile un primo aggiornamento software.

L’update integra bug fix e risolve un problema che potrebbe mostreare alcune foto come “soffuse” eseguendo lo zoom con l’orientamento orizzontale su iPhone 14 Pro Max, riporta Apple nelle note di rilascio dell’aggiornamento condivise dall’account Twitter @AppleSWUpdates.

L’aggiornamento sarà disponibile da venerdì per tutti gli iPhone 14 e consiste in pratica nella versione definitiva di iOS 16, quella con la build 20A362 che è stata già distribuita a inizio settimana per gli altri iPhone. Sui primi iPhone 14, quelli che è stato possibile pre-ordinearedopo la loro presentazione, è presente una build precedente di iOS 16 ed è per questo che si è reso necessario distribuire un update specifico.

The new iPhones ship with an earlier version of iOS 16, so you’ll get a day one update to the final release build (20A362), which will show up with the following as release notes: pic.twitter.com/UnryNYzCXw

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 13, 2022