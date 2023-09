iPhone 15 Pro con 8GB RAM e prestazioni record nei primi benchmark

Cominciano ad arrivare i risultati dei primi test di benchmark realizzati con Geekbench su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max (qui tutto quello che c’è da sapere), e da questi appare evidente il miglioramento in termini di prestazioni (rispetto allo scorso anno) grazie al chip Apple A17 Pro, ancora più potente dell’A16 che si trova su iPhone 14 Pro.

Il sito MySmartPrice riferisce che dai risultati dei benchmark iPhone 15 Pro è etichettato come iPhone 16,1 e che la CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core ha una frequenza base di 3.78GHz.

Nei benchmark eseguiti Phone 15 Pro evidenzia punteggi di 2908 e 7238 rispettivamente nei test single-core e multi-core, più elevati rispetto ai punteggi di 2642 e 6739 che si ottengono eseguendo gli stessi test su iPhone 14 Pro.

L’iPhone 15 Pro Max è individuato con il model number iPhone 16,2 e questo evidenzia punteggi di 2846 e 7024 nei test single-core e multi-core, superiori ai 2546 e 6631 punti dello scorso anno con iPhone 14 Pro Max.

Da dettagli ricavati con Geekbench si evince che i nuovi iPhone integrano 8GB di memoria RAM, e dunque 2GB in più rispetto ai 6GB degli iPhone 14 Pro e anche di iPhone 15 e 15 Plus.

Il chip A17 Pro vanta, come accennato, CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, GPU 6‑core e nuovo Neural Engine 16‑core che raddoppia le prestazioni AI. Le prestazioni degli iPhone 15 Pro sono come di consueto da record nel settore, e Apple non sembra avere rivali da questo punto di vista.

Apple parla del “più grande redesign nella storia delle GPU Apple”, un SoC che apre un’era totalmente nuova per iPhone. Nel chip sono state integrate funzionalità per il ray tracing con accelerazione hardware e altre peculiarità che permettono di creare effetti grafici ad alta definizione usando molta meno energia.

Secondo Apple il chip A17 Pro vanta GPU fino al 20% più veloce, CPU fino al 10% più veloce, Ray tracing 4x più veloce e Neural Engfine 2x più veloce. La GPU del chip A17 Pro è fino al 70% più veloce rispetto a quella di iPhone 12 Pro.

