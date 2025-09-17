Recensioni iPhone 17 Pro e Pro Max, davvero all’altezza del nome

L’iPhone 17 Pro e Pro Max sono davvero “Pro”. Lo dicono le recensioni, le prime rilasciate oggi, del nuovo modello. Colpiscono i materiali, l’alluminio no sfigura col titanio, le tecnologie con camera a vapore per la dissipazione del calore, il plateau ridisegnato per ospitare la circuiteria e il comparto fotografico. Ma andiamo per ordine

Design e materiali

Il passaggio dal titanio all’alluminio ha diviso chi ha commentato questa scelta sulla scorta dei rumor e prima di vedere dal vivo i nuovi modelli, ma ora la percezione diffusa è globalmente positiva.

TechRadar parla del redesign come del più significativo degli ultimi anni, Tom’s Guide sottolinea la nuova estetica bicolore e la sensazione di solidità. La qualità del materiale è eccellente e il fatto che l’alluminio abbia consentito ora colorazioni più vivaci, piace in particolare l’arancio rame, viene considerato un fattore di vantaggio rispetto alle tinte business ma un po’ anonime del passato.

Display e maneggevolezza

Lo schermo resta un punto di forza storico della gamma e si conferma tale.

Tom’s Guide ne misura una luminosità record in laboratorio, ma tutti elogiano i 3.000 nit che danno al display colori vivaci e intensi, oltre le attese. Apprezzamenti anche per il rivestimento anti-riflesso e ProMotion a 120 Hz.

Se si pensa allo schermo la mente va a quello gigante di iPhone 17 Pro Max, ma diagonale da 6,3 pollici del Pro lo rende più tascabile del Pro Max, senza sacrificare l’esperienza visiva.

Prestazioni e raffreddamento

L’A19 Pro con i suoi acceleratori neurali convince tutti: le recensioni parlano di potenza da console e di editing 4K senza esitazioni.

Il merito è anche della vapor chamber abbinata al telaio in alluminio, due soluzioni avanzate che contribuiscono alla dispersione del calore e quindi alla possibiità di spingere più in alto le prestazioni. C’è chi spiega che il calore è percepibilmente inferiore a quello generato da 16 Pro, anche se qualche scenario ancora critico sotto stress.

In sostanza Apple da sempre offre un vantaggio ai suoi clienti nella potenza della GPU e anche con iPhone 17 Pro questo vantaggio non solo si conferma am si raffrorza.

Fotocamere

Sulle fotocamere le opinioni sono unanimi: il sistema a tre sensori da 48 MP è il più completo mai visto su un iPhone.

TechRadar lo definisce al livello del professionale, Tom’s Guide esalta la nuova tele 4x con crop fino a 8x, Engadget mette in luce l’equilibrio tra resa e versatilità e PetaPixel, con un approccio da fotografi, sottolinea che il nuovo 4x è un deciso passo avanti rispetto al vecchio 5x, capace di sostituirlo anche con crop senza perdita evidente.

PetaPixel dedica particolare attenzione alla qualità fotografica dei nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max, sottolineando come Apple abbia finalmente superato la debolezza storica del teleobiettivo. Il passaggio dal vecchio 5x al nuovo 4x da 48 megapixel offre scatti più nitidi, con un livello di dettaglio tale da risultare superiore anche quando l’immagine viene croppata per simulare uno zoom maggiore. In generale, la possibilità di avere tre sensori tutti in grado di produrre file a 48 megapixel rende la dotazione molto più versatile e adatta sia ai fotografi appassionati sia a chi cerca semplicemente immagini di qualità senza troppi compromessi.

I giudizi parlano anche di un miglioramento evidente nei ritratti, dove la separazione dei dettagli fini, come capelli o elementi di contorno, risulta più accurata rispetto al passato. Anche lo zoom intermedio, a 2x e 8x, beneficia di un nuovo algoritmo di elaborazione che rende le immagini più pulite e meno artificiali.

Da non dimenticare la nuova selfie cam da 18 MP con Center Stage, descritta come rivoluzionaria per inquadrature automatiche e orientamento.

Batteria e autonomia

Apple ha segnalato nel corso della presentazione, pur senza calcare troppo la mano, un significativo aumento dell’autonomia e le prove confermano anche se ciascuno svolge questa valutazione su parametri specifici e particolari.

TechRadar stima fino a 30 ore di streaming sul Pro, Tom’s Guide misura oltre 15 ore nei test di scarica, Engadget racconta un Pro Max vicino ai due giorni, mentre PetaPixel conferma fino a 40 ore di riproduzione video per il modello maggiore.

Tutti concordano che i benefici arrivano dall’ottimizzazione tra hardware e dissipazione, oltre che dalla batteria più capiente, sono fondamentali nella esperienza d’uso del nuovo modello e un passo avanti rispetto ad iPhone 16 Pro.

I difetti segnalati nella gamma Pro

Le recensioni internazionali concordano su alcuni specifici punti deboli. In primo luogo il prezzo, aumentato rispetto alla generazione precedente, con il Pro che ora ha un divario minimo sul prezzo di ingresso di iPhone 17 Pro Max si è ridotto a soli 100 dollari, spingendo alcuni a consigliare il modello più grande, che offre schermo e autonomia superiori.

Altro limite riguarda l’intelligenza artificiale: Apple Intelligence su iOS 26 resta sostanzialmente invariata, con pochi aggiornamenti marginali, e diversi recensori sottolineano come la concorrenza, da Google a Samsung, stia correndo più veloce.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo sistema di dissipazione con camera a vapore riduce i picchi di calore ma non li elimina del tutto: nelle prove più intense, come gaming e video, il telefono tende ancora a scaldarsi.

Infine, qualcuno nota che il nuovo design in alluminio è più pratico e resistente, ma meno raffinato rispetto al titanio della serie precedente, tanto che l’iPhone Air è stato giudicato da alcuni recensori un oggetto più elegante da mostrare in pubblico.

Il verdetto

In conclusione, com detto, iPhone 17 Pro e Pro Max sono stati accolti come la più convincente evoluzione della linea da anni. Non stravolgono l’esperienza, ma perfezionano design, prestazioni, fotocamere e autonomia in modo tangibile.

Chi vuole il massimo in fotografia e video, con un corpo più tascabile, trova nel Pro la scelta equilibrata; chi preferisce ampiezza di schermo e batteria, si orienterà sul Pro Max.

Tutte le voci concordano: è la generazione che restituisce il senso del perché i modelli Pro esistono.

Qui sotto (con un prezzo visibile) trovate i modelli ordinabili ora su Amazon con consegna 19 Settembre. Gli altri modelli saranno disponibili più avanti.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

