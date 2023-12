iPhone con fotocamera sotto lo schermo, inizia lo sviluppo

Fornitori sudcoreani di Apple a quanto pare hanno cominciato a sviluppare una tecnologia che consentirà di integrare la fotocamera sotto lo schermo di iPhone, quella che in gergo si chiama Under Screen Camera (USC), eliminando elementi visibili esternamente al display, incorporando la fotocamera frontale al di sotto dello schermo, sfida che richiede l’ottimizzazione degli spazi, il design e la componentistica interna.

Esistono già smartphone con fotocamera sotto lo schermo ma tipicamente questa soluzione offre una scarsa resa dal punto di vista fotografico. Tra le difficoltà che bisogna superare c’è la necessità di consentire alla luce di giungere in modo efficace sul sensore interno, senza che questo influisca sulla la qualità del display nel suo complesso.

Stando a quanto riferisce il sito The Elec, LG Innotek è nella prima fase di sviluppo dell’UDC e dovrebbe riuscire a realizzare un display privo di fori visibili sul pannello quando la fotocamera non è in uso.

Per risolvere il problema della luce che deve giungere in modo più consistente possibile al sensore, LG Innotek avrebbe sviluppato uno speciale sistema di lenti denominato “freeform optic” che promette di ridurre le aberrazioni cromatiche e di aumentare l’intensità luminosa intorno al modulo ottico, migliorando la qualità dell’immagine periferica.

Zte Axon 20, smartphone con fotocamera sotto allo schermoL’azienda sudcoreana a quanto pare ha registrato brevetti specifici da dicembre dello scorso anno, e ulteriori novità sono previste con lo sviluppo e un cliente di riferimento in mente.

Secondo indiscrezioni prima dell’adozione di questa tecnologia, Apple dovrà trovare un modo per integrare il Face ID sotto il display, qualcosa che – forse – vedremo già negli iPhone 17 Pro nel 2025. Apple lavora da anni alla tecnologia Face ID sotto il display; sono circolate più volte voci che la davano come imminente ma il sito The Elec ha in precedenza riferito che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe arrivare con iPhone 16.

