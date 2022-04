iPhone e MacBook, produzione sospesa per nuovi lockdown

Decine di fornitori Apple, inclusi anche alcuni importanti assemblatori di iPhone e MacBook, hanno sospeso la produzione in alcune aree della Cina a causa di nuove restrizioni e lockdown nel Paese dovuti a nuovi casi di Covid. I nuovi blocchi rischiano di aggravare ulteriormente la situazione nella catena di fornitura Apple, già messa a dura prova dalle precedenti ondate di pandemia e dalla conseguente scarsità globale di chip non ancora risolta.

Secondo quanto indicato in una registrazione di borsa, Nikkei Asia segnala che Pegraton, il secondo principale assemblatore di iPhone dopo Foxconn, ha sospeso la produzione nei suoi stabilimenti di Shanghai e Kunshan. Secondo le stime la società gestisce circa il 20-30% di tutti gli iPhone prodotti. Sempre a Shanghai anche Quanta, uno dei principali assemblatori di MacBook Air e Pro ha sospeso la produzione, ma i problemi interessano anche dozzine di altre società e fornitori minori di Apple.

La conferma dello stop della produzione per lockdown in diversi stabilimenti in Cina dedicati a iPhone e e MacBook arriva anche da Ming Chi Kuo. L’analista dichiara che il problema non interessa iPhone SE, anche se la domanda per questo terminale sembra inferiore alle previsioni. In ogni caso secondo Kuo Apple vanta la migliore gestione della catena di fornitura e anche buone relazioni con il governo cinese, per queste ragioni l’analista ritiene che la multinazionale può minimizzare l’impatto di chiusure e lockdown.

I problemi potrebbero però emergere se le chiusure di protrarranno a lungo, andando a minare la fiducia degli acquirenti in generale per il mercato dell’elettronica e in particolare anche per Apple. La multinazionale probabilmente offrirà più informazioni sulla situazione corrente durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre che si svolgerà il 28 aprile.

Tra le novità attese in arrivo da Apple la presentazione di due Mac forse già a giugno, e la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022 per anteprima e principali novità di iOS e iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16.