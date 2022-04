Dyson assume oltre 2000 ingegneri e specialisti in ambito digitale nel corso del 2022, un investimento che segue la forte crescita della società registrata lo scorso anno. Nonostante le sfide significative e la perdita di produzione a causa della pandemia di Covid-19 e la carenza globale di chip, Dyson ha segnato una forte crescita del fatturato 2021 del 5% a 6 miliardi di sterline (2020: 5,7 miliardi di sterline) e profitti (EBITDA) in aumento del 16% a 1,5 miliardi di sterline (2020: 1,3 miliardi di sterline).

Dall’introduzione del rivoluzionario formato di aspirapolvere senza filo, Dyson annuncia di aver venduto più di 70 milioni di dispositivi senza filo in tutto il mondo. Nel 2021, il nuovo aspirapolvere senza filo Dyson V15 con tecnologia laser e analisi della polvere integrata è stato un successo globale, con una domanda che supera l’offerta in tutti i paesi.

Anche il settore Hair Care ha beneficiato di una forte domanda con Dyson che ha venduto il suo 20 milionesimo prodotto della categoria Hair Care durante il 2021 – una gamma che include l’asciugacapelli Supersonic, la piastra Corrale e lo styler Airwrap. Con la pandemia è cresciuto anche l’interesse per la qualità dell’aria, un ambito in cui Dyson conduce ricerche e risolve problemi da oltre due decenni, e l’investimento in innovazione al dettaglio, con Dyson che ha aperto 50 nuovi negozi tra cui il suo primo Demo Store virtuale.

In America, le vendite dei prodotti Dyson della categoria Hair Care sono cresciute del 57%, mentre le vendite al dettaglio dirette ai clienti Dyson sono cresciute del 34% nella regione Asia Pacifico.

Dyson continua a reinvestire nel suo personale, nelle attrezzature, nei laboratori e nelle nuove tecnologie, crescendo a livello globale. Ha prodotto il suo 100 milionesimo motore digitale nel 2021 – una tecnologia proprietaria – e sta investendo in nuovi ambiziosi progetti di ricerca e sviluppo tra cui celle a batteria allo stato solido, motori elettrici digitali ad alta velocità, sistemi di rilevamento e visione, robotica, tecnologie di apprendimento automatico e AI.

Ora la multinazionale accelera i piani di investimento con la sua più grande campagna di reclutamento fino ad oggi, come parte del piano di investimento da 2,75 miliardi di sterline annunciato nel 2020. Solo nel 2022, Dyson spenderà 600 milioni di sterline di questo piano di investimenti in tecnologia, strutture e laboratori.

«In tutto il mondo, gli ingegneri Dyson sono determinati a creare nuove tecnologie e a consegnarle ai nostri milioni di clienti» dichiara James Dyson, Founder e Chief Engineer. «Ci piace osservare i problemi nel modo “sbagliato” e sperimentare le nostre soluzioni. È per questo che abbiamo successo e stiamo crescendo. Ma per continuare questo entusiasmante viaggio abbiamo bisogno che i migliori e più brillanti ingegneri ed esperti digitali si uniscano a noi».

Per sostenere ricerca e nuove tecnologie, l’azienda sta cercando le menti più brillanti nel campo dell’ingegneria e dell’IT per unirsi alle sue operazioni in rapida espansione ed evoluzione; risolutori di problemi, curiosi e innovativi, che non abbiano paura di affrontare problemi insormontabili.

Dyson vuole assumere 2.000 persone nel 2022 per contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie radicali. I ruoli, di cui 900 nel Regno Unito, abbracciano tutti i livelli e sono in team tra cui Elettronica, Acustica, Ingegneria del design, Machine Learning, Software, Connettività Dati, Robotica e Materiali – team all'avanguardia per l'espansione di Dyson in nuovi campi.

L’ultimo prodotto annunciato da Dyson sono le cuffie Zone con audio Hi-Fi e che purificano anche l’aria respirata dall’utente.