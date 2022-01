iPhone ha la quota di mercato più alta di sempre in Europa

Prima la pandemia di Covid, poi i problemi di produzione e fornitura: il 2021 è stato un anno particolarmente intenso nel settore smartphone in Europa, con l’aumento della concorrenza tra i principali marchi: nel complesso la crescita è stata dell’8%, mentre iPhone è cresciuto di più segnando +25% e guadagnando anche la quota di mercato più alta di sempre nel Vecchio Continente.

Occorre però rilevare che nel 2020 il calo era stato del 14% così la crescita dell’8% registrata nel 2021 non è ancora sufficiente per ritornare ai livelli pre-Covid. La complessa situazione mondiale con i problemi di fornitura e l’accresciuta concorrenza tra i marchi risultano rispecchiati dai movimenti repentini sul podio del più grande costruttore di smartphone che è cambiato quattro volte nel corso del 2021.

All’inizio del 2021 gli analisti di Counterpoint indicano Apple al primo posto con una quota di mercato del 34%. Successivamente con l’introduzione dei Galaxy S21 a febbraio Samsung ha incrementato le proprie vendite del 34% rispetto a gennaio. Successivamente però sono subentrati i problemi di fornitura, in particolare dal mese di maggio con la chiusura delle fabbriche in Vietnam per Covid.

Questo ha permesso a Xiaomi di diventare per la prima volta primo costruttore di smartphone in Europa a giugno, anche grazie alle ottime vendite registrate in Russia, Spagna e anche in Italia, un primato però con vita breve. I problemi di fornitura hanno poi colpito anche Xiaomi che nel mese di luglio ha ceduto il primo posto in classifica, ancora una volta superata da Samsung spinta dal successo dei terminali di fascia media della serie A, oltre che dai nuovi pieghevoli.

Il podio di primo costruttore di smartphone in Europa è tornato ad Apple nel mese di novembre grazie alle ottime vendite degli iPhone 13 che hanno permesso alla multinazionale di Cupertino di ottenere la quota di mercato più alta di sempre in Europa.

Per i prossimi mesi gli analisti di Counterpoint prevedono che la concorrenza tra costruttori proseguirà molto intensa, sostenuta dall’introduzione di diversi nuovi modelli interessanti, tra cui a breve i nuovi Galaxy S22 che saranno svelati nell’evento Samsung Unpacked del 9 febbraio e poi con l’atteso arrivo di un nuovo iPhone SE 2022, il primo economico di Apple con connettività 5G.