Mini cassa, colorata, potente a lunga autonomia, costa solo 21,99 €

Pubblicità 20 ore di autonomia in un design moderno e compatto, perfetto per qualunque occasione. e lo speaker Soundcore Select 4 Go che oggi trovate ad un prezzo perfetto per un regalo dell’ultimo minuto, visto che vi arriva prima di Natale: 21 €. Parliamo di una simpatica cassa Bluetooth piccola al punto da poter essere impugnata, ma con un suono particolarmente potente per le dimensioni: 5W. Per fare un paragone l’iPhone ha una potenza di uscita di 3W. Nasce per accompagnare con la musica qualunque momento della giornata e per essere usata anche all’aperto. È infatti certificata IP67, quindi può anche accidentamente cadere in acqua senza subire danneggiamenti. Soundcore ha anche costruito questa cassa in modo che resti a galla; nessun problema se dovesse, per esempio, cadere in una piscina. La caratteristica più interessante a nostro giudizio è l’autonomia. Con 20 ore accompagna tranquillamente un paio di giorni di musica senza necessità di essere messa vicino ad una presa di corrente e ricaricata. Perfetta, dunque, per una gita in montagna o week end. Ha anche cinturino che consente di portare facilmente l’altoparlante sempre con voi, durante le escursioni a piedi o in bicicletta. La cassa costerebbe 30 € ma oggi la comprate in sconto a 21,99 €

Offerte Speciali Sconto caricabatterie originale Apple 20W, solo 19,99 euro minimo storico Il caricabatterie originale Apple da 20W, ideale per iPhone e Magsafe torna a 19,99€. È il prezzo dei alcuni dei migliori caricabatterie della concorrenza

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.