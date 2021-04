iPhone SE 2022 sarà 5G, il salto di design nel 2023

Anche se iPhone SE (qui tutto quello che c’è da sapere) contribuisce non poco alle vendite complessive dei terminali Apple, quest’anno non arriverà un nuovo modello: per il prossimo iPhone SE occorre attendere il 2022 con un aggiornamento che si prospetta contenuto ma sostanzioso, invece il vero salto di design arriverà nel 2023.

In precedenza il refresh era indicato per quest’anno con un possibile iPhone SE Plus con schermo da 5,5” o da 6,1”, ma successivamente Ming Chi Kuo ha corretto il tiro puntando al prossimo anno. L’ultima anticipazione arriva dall’esperto di display Ross Young che, a partire dagli indizi che circolano sui costruttori di pannelli, prevede un iPhone SE 2022 sempre con schermo LCD da 4,7”, quindi con tecnologia e diagonale identici a quelli attuali.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch. — Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021

Per questo modello l’analista fondatore di DisplaySearch aggiunge che altri indizi puntano al supporto per la connettività 5G, probabilmente solo con tecnologia sub 6GHz ma non la più veloce mmWave, per il momento disponibile solo sugli iPhone 12 venduti in USA.

Il dettaglio più interessante riguarda una prima indicazione per iPhone SE 2023 che si prospetta fin da ora come un aggiornamento completo, sia hardware che di design. Questo perché secondo le informazioni captate si tratterà di uno smartphone con schermo da 6,1” dotato di foro per la telecamera frontale, piuttosto che il notch come finora impiegato da Cupertino nei suo modelli di punta.

In conclusione, per il momento, le anticipazioni sul terminale economico di Apple sono allineate, con arrivo di iPhone SE 2022 con novità soprattutto sul versante hardware. Corrispondono anche gli indizi per iPhone SE 2023 perché sembra che Apple abbandonerà il notch a partire da iPhone 14 del 2022 per passare al foro nel display, così l’anno seguente potrebbe uniformare questo cambiamento portandolo anche sul modello economico.

Tutto quello che c’è da sapere sulla gamma iPhone 12 è in questo articolo, invece per quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 in arrivo quest’anno si parte da qui.