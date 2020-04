iPhone SE Plus arriva nella seconda metà del 2021 per Ming-Chi Kuo

L’iPhone SE Plus, un nuovo presunto dispositivo di cui sono circolate già voci in passato, è in programma ma Apple avrebbe deciso di presentarlo il prossimo anno, nella seconda metà del 2021.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota invita agli investitori e riportata dal sito Macrumors. In una precedente nota, Kuo aveva riferito che Apple stava lavorando su un “iPhone SE Plus” da presentare nella prima metà del 2021; l’analista ora però ritiene probabile che la Mela posticiperà la data di presentazione, e se ne parlerà nella seconda metà del prossimo anno.

«In un precedente report avevamo predetto che Apple avrebbe lanciato il nuovo modello di iPhone nella prima metà del 2021 [….]», scrive Kuo. «Riteniamo ad ogni modo che Apple probabilmente posticiperà il nuovo modello dalla prima metà del 2021 alla seconda metà del 2021».

L’iPhone SE Plus dovrebbe vantare un display da 5,5″ o 6,1″ con design full-screen sulla falsariga di iPhone 11 e iPhone 11 Pro; non sfrutterà il Face ID ma dovrebbe avere il Touch ID integrato direttamente sul pulsante di accensione alla destra del dispositivo. L’assenza di Face ID dovrebbe significare un “notch” frontale di piccole dimensioni per l’iPhone SE Plus, con lo spazio frontlae occupato solo da fotocamera, microfono e speaker.

Apple ha da poco rilasciato l’iPhone SE di seconda generazione, dispositivo con display Retina HD da 4,7” e Touch ID. L’iPhone SE 2020 integra il chip A13 Bionic, un sistema a singola fotocamera e vanta resistenza all’acqua e alla polvere con un prezzo di listino che parte da 499 €. Kuo non ha indicato i prezzi del futuro iPhone SE Plus ma dovrebbe essere un dispositivo relativamente meno costoso rispetto agli attuali iPhone 11 Pro.

