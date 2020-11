Kuo: non ci sarà un nuovo iPhone SE all’inizio del 2021

Nonostante alcune precedenti voci secondo cui Apple lancerà presto un nuovo iPhone SE, o un possibile iPhone SE Plus all’inizio del 2021, l’analista Ming-Chi Kuo afferma che questo non accadrà prima della seconda metà del prossimo anno. L’ultimo report di Kuo arriva a breve distanza da quelli dedicati alle prossime generazioni dei terminali Apple, indicati come iPhone 13 del 2021 e anche iPhone 14 del 2022.

Mentre Best Buy ha recentemente prodotto una protezione per lo schermo per un iPhone SE Plus e Ming-Chi Kuo si aspettava in precedenza l’arrivo imminente di un nuovo iPhone SE, l’analista ora afferma che nessuno dei nuovi SE arriverà presto. Sebbene non specifichi una nuova data o un nuovo periodo per il rilascio, Kuo ha dichiarato agli investitori che non il rilascio di questo nuovo dispositivo non accadrà nella prima metà del 2021.

L’ultima nota per gli investitori di Kuo riguarda specificamente il fornitore Yujingguang, meglio noto come Genius Electronic Optical. Mette in guardia dalla convinzione che “il mercato sovrastima le entrate e il margine lordo” dell’azienda.

Riteniamo che i ricavi di ottobre di Genius Electronic Optical [risulteranno] inferiori al consenso del mercato a causa della maggiore concorrenza. Ci aspettiamo che questa competizione si intensifichi nel 2021 Il mercato si aspetta che [la prima metà del 2021] vedrà un nuovo iPhone SE [che] accelererà lo slancio delle spedizioni di Genius Electronic Optical. Ma non pensiamo che l’1H21 avrà un nuovo iPhone SE

Kuo ritiene, inoltre, che Genius Electronic Optical non riceverà tanti ordini di componenti per iPhone 13 come ha fatto per iPhone 12.

Stimiamo che il suo obiettivo ultra grandangolare scenderà dal 50% della serie iPhone 12 al 30% della serie iPhone 13

Sebbene Kuo affermi che questa aspettativa è dovuta a una maggiore concorrenza da parte dei fornitori, potrebbe esserci anche un problema di qualità. In precedenza, Kuo aveva riferito che Genius Electronic Optical ha avuto problemi di controllo sulla produzione per iPhone 12.

Ricordiamo che l’ultimo SE disponibile sul mercato è l’iPhone SE di seconda generazione, dispositivo con display Retina HD da 4,7” e Touch ID. L’iPhone SE 2020 integra il chip A13 Bionic, un sistema a singola fotocamera e vanta resistenza all’acqua e alla polvere.

Kuo non ha indicato i prezzi del futuro iPhone SE Plus, ma dovrebbe essere un dispositivo relativamente meno costoso rispetto agli attuali iPhone 12.