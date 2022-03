iPhone SE 2022 resiste alle cadute anche senza Ceramic Shield

Cos’hanno in comune iPhone SE 2022 (qui la recensione di macitynet) e iPhone 13? Se entrambi cadono a faccia in giù c’è un’alta probabilità che riportino gli stessi danni, ovvero lievi graffi e zero rotture. Ne ha dato prova il test pubblicato da Allstate Protection Plans mostrando come, nonostante la diversa struttura degli schermi, pare non ci siano grosse differenze in termini di resistenza ai danni in caso di cadute.

Apple afferma che iPhone SE 2022 presenta «il vetro più resistente in uno smartphone» e in base a questo ci si aspetterebbe che includa il vetro speciale chiamato Ceramic Shield che troviamo invece sugli iPhone 12 e iPhone 13, invece non è il caso del nuovo iPhone della linea SE. Tuttavia questo non sembra essere un problema, quantomeno nel primo test di caduta da circa 1,8 metri di altezza, dove il telefono riporta soltanto lievi graffi e nient’altro, proprio come è successo in precedenza durante il test di iPhone 12 e iPhone 13.

Non gli è spettata però la stessa sorte nel secondo lancio con impatto sul dorso: in questo caso infatti il vetro si è rotto alla prima caduta, mentre gli iPhone 12 e iPhone 13 hanno resistito anche a questa ulteriore sollecitazione. Siccome però il vetro è lo stesso di quelli usati da Apple su tutti i suoi iPhone, è probabile che il danneggiamento sia dovuto più alla fortuna che ad altro.

Secondo i tester probabilmente ha influito il diverso design del telefono: i lati piatti degli ultimi due iPhone della gamma principale infatti potrebbero offrire una protezione maggiore rispetto ai bordi arrotondati che troviamo invece in iPhone SE 2022. Anche con quest’ultimo telefono quindi una custodia rimane una scelta caldamente raccomandata per chi desidera aumentarne le probabilità di sopravvivenza in caso di impatto.

Per quanto riguarda invece l’impermeabilità, nulla di strano da segnalare: il dispositivo ha resistito all’immersione in acqua per trenta minuti e senza problemi a parte l’audio temporaneamente attutito, che si è comunque risolto dopo circa un’ora.

Ricordiamo che la stessa società ha recentemente messo alla prova anche i nuovi Galaxy S22, che pare offrano una resistenza inferiore agli iPhone 12 e 13. Tutte le novità presentate da Apple nell’ultimo keynote Peek Performance dell’8 marzo sono riassunte in questo articolo. La recensione di iPhone SE 2022 è disponibile qui.