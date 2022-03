iPhone SE 2022 nei test è una scheggia come iPhone 13

Identici nelle prestazioni, diversi nel design e nel prezzo: iPhone SE 2022, annunciato da Apple martedì 8 marzo, è già stato sottoposto ai test di benchmark e il risultato è che nei punteggi single-core e multi-core raggiunge gli stessi valori di iPhone 13.

Non che questo debba stupire più di tanto, visto che entrambi montano lo stesso processore (A15 Bionic, ndr). Sta di fatto che con Geekbench il dispositivo etichettato “iPhone 14,6” che corrisponde appunto all’ultimo iPhone della serie SE ha ottenuto un punteggio in single-core pari a 1.695 e uno in multicore di 4.021. In termini di paragone, iPhone 13 con lo stesso software di test ha segnato un punteggio di 1.672 in single-core e 4.481 in multi-core; questa differenza nei punteggi chiaramente è marginale e non rappresenterà una differenza concreta nell’uso pratico.

Il test è servito anche per confermare la presenza di 4 GB di RAM sul nuovo iPhone SE che, a questo punto, offre le stesse prestazioni di iPhone 13.

Le differenze si concentrano quindi unicamente sul design, che rimane quello che Apple ha riproposto per l’ultima volta nella linea principale nel 2017 con iPhone 8 e che ora utilizza soltanto per la linea SE, e di conseguenza sul prezzo che, potendo risparmiare sui componenti e sulle tecnologie di una estetica ben rodata, permette all’azienda di proporlo a un prezzo decisamente inferiore.

Per iPhone SE 2022 si parte infatti da 529 € per il modello da 64 GB, 579 euro per il 128 GB e 699 € per avere a disposizione 256 GB, mentre nel confronto iPhone 13 costa 839 euro nella configurazione con 128 GB, 959 euro per 256 GB e 1.189 euro per 512 GB.

Cambia invece moltissimo per chi ha già un iPhone SE 2020 e sta valutando di acquistare l’edizione 2022. In questo caso infatti Apple promette prestazioni grafiche fino a 1,2 volte maggiori e due ore in più di riproduzione video (15, contro le 13 del modello 2020). La presenza del processore A15 Bionic inoltre aggiunge il supporto a una serie di funzionalità che nell’edizione precedente mancano, come ad esempio gli Stili fotografici, lo Smart HDR 4 e il Live Text di iOS 15. Senza contare che se lo schermo rimane lo stesso panello da 4.7 pollici e la tecnologia Touch ID nel tasto Home non cambia, su iPhone SE 2022 c’è anche il 5G.

