Scania consegna camion elettrici e struttura di ricarica in Svezia

Scania ha consegnato cinque camion elettrici a batteria e una infrastruttura di ricarica da 1,6 MW totali al trasportatore svedese Falkenklev Logistik per la costruzione del più grande sito pubblico svedese per veicoli elettrici. Scania sostiene l’ambizioso progetto di Falkenklev Logistik per la creazione di un hub di ricarica e un parco solare nel sud della Svezia, azienda impegnata nell’elettrificazione dell’intera flotta.

È stata sviluppata una soluzione di mobilità elettrica che include la fornitura di cinque camion elettrici Scania e l’infrastruttura di ricarica con una potenza complessiva di 1,6 MW, nell’ambito del piano del trasportatore per la realizzazione di una stazione di ricarica per 22 veicoli nel nuovo deposito aziendale a Malmo.

Il sito, che potrebbe essere potenzialmente ampliato per caricare contemporaneamente fino a 40 veicoli, diventerà la più grande stazione di ricarica per veicoli industriali della Svezia e sarà operativo entro la fine dell’anno. Questo è il risultato di un progetto che ha coinvolto diverse aziende degli ecosistemi dei trasporti e delle energie rinnovabili.

I cinque veicoli 4×2 Scania BEV, con allestimento SKAB, saranno utilizzati dal trasportatore nelle operazioni di distribuzione delle merci in tutta la Skane, la regione più a sud della Svezia.

La stazione di ricarica di Malmo sarà fornita dal produttore finlandese Kempower e consegnata da Sscania. Il sistema è basato su una tecnologia smart in grado di fornire energia in base al numero di veicoli in carica, con una potenza massima iniziale per veicolo di 250 kW e la possibilità di aggiornarla a 320 kW per veicolo, in futuro. Inoltre, si è tenuta in considerazione la possibilità di rendere il sito a prova di futuro per consentire la ricarica delle prossime generazioni di veicoli elettrici con capacità batteria maggiore e di conseguenza un’autonomia più estesa.

Falkenklev ha anche incaricato la società di energia solare Soltech Energysolutions di costruire un parco solare di 1,5 ettari, con un sistema di accumulo di energia da 2 MW per creare un hub energetico all’avanguardia, accettando di rendere pubbliche le stazioni di ricarica per veicoli di aziende terze, oltre a quelli della propria flotta. Il sito sarà quindi in grado di supportare la ricarica di veicoli elettrici a lungo raggio.

«Già da un paio d’anni avevamo intenzione di sviluppare delle stazioni di ricarica e un parco solare” dichiara Victor Falkenklev, CEO di Falkenklev Logistik. «Con la necessità di diventare più sostenibili e l’aumento dei prezzi del diesel, era necessario pensare ad una soluzione per effettuare il passaggio all’elettrificazione. L’elettricità verrà generata dall’energia solare, prodotta al 100% da fonti rinnovabili. È un momento davvero importante per noi e ne siamo orgogliosi».

Questa soluzione vedrà un investimento complessivo di 18 milioni di corone svedesi e sarà finanziata per metà dal fondo per il clima dell’agenzia svedese per la protezione ambientale Naturvard Sverket, la metà restante da Falkenklev. «Vediamo i veicoli pesanti e la logistica come una parte molto importante dell’elettrificazione del sistema dei trasporti» dichiara Tomi Ristimäki, CEO di Kempower. «Siamo felici di poter fornire la tecnologia di ricarica in corrente continua al più grande sito pubblico svedese e non vediamo l’ora di sviluppare ulteriori soluzioni di ricarica rapida per i veicoli elettrici a batteria».

