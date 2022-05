iPhone Tap to Pay è già in funzione in Apple Park

La funzione Apple Tap to Pay che permette di trasformare iPhone in terminale di vendita per ricevere pagamenti è già in funzione per la prima volta all’interno del campus Apple Park. A febbraio, Apple ha annunciato un nuovo sistema di pagamento chiamato Tap to Pay, che permette a un utente di ricevere pagamenti direttamente sul suo iPhone, senza dover utilizzare altro hardware o accessori collegati per leggere le carte di credito con chip wireless NFC oppure avvicinando un altro iPhone tramite Apple Pay.

Con questa funzione attiva, il cliente può pagare semplicemente toccando – con il proprio iPhone o la propria carta di credito – un altro iPhone ricevente: la funzione Apple Tap to Pay è già attiva all’interno del Centro Visitatori di Apple Park.

E’ il primo, e al momento unico, Apple Store che sta sperimentando questa funzione. Il video del funzionamento, che riportiamo in questo articolo, è stato originalmente postato su Twitter. Ricordiamo che gli iPhone supportano i pagamenti contactless dal 2014, con il lancio iniziale di Apple Pay. La nuova funzione Tap to Pay riguarda la ricezione dei pagamenti, e permette di trasformare un iPhone praticamente in un POS, senza hardware aggiuntivo necessario: tutto quello di cui si ha bisogno è un iPhone XS o un dispositivo successivo.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022

Al momento, questa funzione non è disponibile per i consumatori. Attualmente è disponibile per le aziende attraverso le piattaforme di vendita Shopify e Adyen. Ci sono alcune speculazioni sul fatto che Tap to Pay sarà supportato da Apple Pay Cash con iOS 16, consentendo agli utenti di iPhone di scambiarsi denaro semplicemente avvicinando i loro dispositivi.

Per anni negli Apple Store nel mondo i dipendenti al dettaglio sono stati in grado di accettare pagamenti Apple Pay attraverso i propri terminali iPhone tramite una speciale custodia accessoria agganciata al dispositivo. Con Tap to Pay integrato nel software per iPhone, teoricamente questi accessori non sono più necessari.

È abbastanza comune che il Visitor Center di Apple Park funga da banco di prova per i futuri cambiamenti degli Apple Store, prima che le idee vengano implementate più ampiamente o scartate a causa di problemi riscontrati nella fase di test. L’adozione di Tap to Pay sembra una funzione che alla fine potrà diventare globale, in quanto permette ad Apple di assicurare la stessa esperienza che ha sempre offerto, ma senza l’ausilio di hardware aggiuntivo.

