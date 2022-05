Kuo prevede Apple TV 2022 forse con prezzo ribassato

Apple prevede di lanciare una nuova versione di Apple TV nella seconda metà del 2022, almeno secondo il noto analista Ming-Chi Kuo. In effetti, è da tanto che si parla di una revisione al set top box della Mela: questa volta però ci potrebbero essere delle novità anche sul prezzo.

In un tweet pubblicato negli scorsi giorni, Kuo ha riferito che la nuova Apple TV avrà una struttura dei costi migliorata, suggerendo che il dispositivo potrebbe avere un prezzo di listino inferiore, più competitivo con altri lettori multimediali di streaming concorrenti, come la linea Chromecast di Google, la linea Fire TV di Amazon e Roku.

Rilasciato nell’aprile 2021, l’attuale modello di Apple TV 4K ha un prezzo di 99 euro nella versione da 32 GB di spazio di archiviazione e 219 euro nella variante da 64 GB, mentre l’Apple TV HD della generazione ancora precedente rimane disponibile a 159 euro con 32 GB di spazio. In confronto, ci sono chiavette di streaming Chromecast e Roku disponibili per meno di 50 euro, e molte altre opzioni sotto i 100.

C’è da dire che da tempo si parla della possibilità per Apple di aggiornare il suo set top box, magari orientandolo al gaming, anche tramite il rilascio di un pad costruito direttamente da Apple, che potrebbe ben sposare Apple Arcade, servizio in abbonamento di giochi in streaming che negli ultimi mesi ha visto luci e ombre, con il rilascio di titoli non troppo originali, affiancati però a prodotti interessanti.

Per quanto riguarda Apple TV+ è già disponibile su piattaforme come Fire TV e Roku, ma un modello di Apple TV a prezzi più competitivi potrebbe ancora stimolare le vendite del dispositivo e aiutare ad attirare più abbonati al servizio di streaming Apple, che compete con piattaforme del calibro di Netflix e Disney+.

Apple TV 4K di seconda generazione è stata la prima revisione di Apple TV in oltre tre anni e mezzo da quando è stata rilasciata la prima variante, con nuove funzionalità chiave, tra cui un telecomando Siri ridisegnato, un chip A12 Bionic più veloce, HDMI 2.1 e Wi-Fi 6.