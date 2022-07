iPad OLED punta su qualità immagine e design leggero

Nei laboratori di Cupertino sono stati avvistati i prototipi, definiti finali da ET News, di iPad OLED, dispositivi realizzati da Apple in collaborazione con i partner Samsung e LG: un tablet che viene descritto caratterizzato da un design leggero e soprattutto da una qualità di immagine senza uguali.

In realtà, tenendo conto dell’origine della fonte, vale a dire la catena di approvvigionamento Apple in Oriente, è molto più probabile che i prototipi finali degli iPad OLED, o anche solamente gli schermi ad essi destinati, siano stati avvistati nelle catene di montaggio.

Indipendentemente dal luogo, è più interessante rilevare che gli obiettivi di Apple per iPad OLED, in termini di design e qualità immagine, sono ottenuti anche grazie all’applicazione di nuove tecniche di produzione che per la prima volta il colosso di Cupertino impiega in un suo prodotto.

Per lo schermo Apple sembra stia sviluppando un rivestimento speciale per aumentare la durata del display, resa necessaria dalla sua snellezza. La qualità di immagine senza rivali, obiettivo riportato di Apple, in parte sarà facilitata da un processo di incisione a secco che riduce significativamente il peso del display.

In precedenza la multinazionale non ha utilizzato questo processo di incisione per rendere il pannello OLED di iPhone più leggero poiché il passaggio agli schermi OLED nello smartphone offriva già una riduzione di peso rispetto ai precedenti iPhone con display LCD, oltre che comporterebbe un aumento dei costi. Questo significa che il processo appena descritto verrà impiegato per la prima volta in assoluto da Apple in iPad OLED.

I primi prototipi di iPad OLED dovrebbero trasformarsi in prodotti reali con iPad Pro da 11 e anche da 12,9” previsti in arrivo nel 2024 insieme al primo MacBook Air OLED. Nel frattempo Apple ha iniziato i preordini e inizierà a commercializzare MacBook Air M2 da venerdì 15 luglio.