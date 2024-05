Da Juice il noleggio dei prodotti Apple per privati offre tre vantaggi

Per gli utenti privati che cercano sempre il meglio della tecnologia Apple, il noleggio proposto da Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller e negozio online Juice, permette di avere il dispositivo Apple desiderato, solo per il tempo strettamente necessario, per poi decidere se tenerlo, oppure sostituirlo con il modello più recente.

È possibile usufruire del noleggio Juice per dispositivi personali Apple sia che si tratti di iPhone, iPad, Mac e anche per Apple Watch. L’utente può scegliere la durata desiderata tra 12 mesi oppure 24 – 36 mesi. Per l’intero periodo del noleggio l’utente può impiegare il dispositivo in sicurezza grazie alla protezione con una polizza dedicata che copre furto, oltre che danni parziali oppure totali.

Al termine del periodo di noleggio l’utente è libero di restituire il dispositivo usato, oppure di proseguire noleggiandone un modello nuovo. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi del noleggio dei prodotti Apple di Juice: iPhone 15 Pro con noleggio a 12 mesi si ottiene con un canone da 60,04 euro al mese; per 24 mesi il canone scende a 41,48€ al mese, infine per 36 mesi con canone da 33,85 euro.

iPad di decima generazione con noleggio a 12 mesi e canone da 25,77€ al mese: per 24 mesi canone a 17,81 euro al mese, infine da 36 mesi con canone da 14,53€. Apple Watch Series 9 a 12 mesi con canone da 24,19€ al mese, per 24 mesi il canone è di 16,72€ al mese, infine a 36 mesi con canone da 13,64€ al mese.

Il portatile compatto, leggere e potente MacBook Air con chip M3 a noleggio per 12 mesi si ottiene con canone di 71,10€ al mese, per 24 mesi a 49,13 euro al mese, infine a 36 mesi con canone da 40,09€ al mese.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.