ATM Milano, il biglietto metro e tram diventa RicaricaMi

A Milano ATM lancia il nuovo biglietto ricaricabile per metro e tram: dal 7 maggio prossimo sarà disponibile il nuovo biglietto elettronico, che prende il nome di RicaricaMi. Le tariffe rimangono invariate con la possibilità di utilizzare i vecchi biglietti fino al 30 novembre prossimo.

Il funzionamento di RicaricaMi è presto detto. Anzitutto, l’udienza tiene a far sapere che non ci sono costi aggiuntivi rispetto ai biglietti tradizionali precedenti. RicaricaMi, infatti, si acquista e si ricarica presso le casse automatiche o i punti vendita autorizzati della rete.

Inoltre, il nuovo biglietto facilità anche l’utilizzo del tagliando stesso, perché non sarà necessario inserirlo nelle vecchie fessure: basta avvicinarlo ai nuovi lettori presenti nelle stazioni della metropolitana e sui mezzi di trasporto.

Con RicaricaMi è possibile caricare fino a 30 biglietti ordinari con la stessa tariffa, oppure fino a 5 carnet con tariffa Mi1-Mi3 e, al massimo, un biglietto giornaliero o tri-giornaliero.

Ed ancora, è possibile caricare diversi biglietti per viaggiare in tutte le zone, dalla Mi1 alla Mi9, ma non è possibile caricare tariffe diverse contemporaneamente. Per cambiare tariffa, è necessario esaurire prima i biglietti già caricati.

Dove si acquista

Il nuovo RicaricaMi può essere acquistato e ricaricato presso casse automatiche, edicole in metropolitana e rivendite autorizzate, mentre non è disponibile ottenerlo presso gli ATM Point. Chi volesse sapere quanti biglietti residui sono ancora disponibili su RicaricaMi è possibile controllare ai tornelli della metropolitana, a bordo dei mezzi di superficie o presso le casse automatiche della metropolitana.

RicaricaMi, come si usa

Per convalidare il biglietto RicaricaMi sarà sufficiente avvicinarlo ai nuovi lettori presenti ai tornelli della metropolitana o sui mezzi di trasporto. Come già accennato, fino al 30 novembre 2024 sarà attivo il doppio binario per usare biglietti vecchi e il nuovo RicaricaMi. Dopo il 30 novembre, invece, sarà possibile utilizzare solo il nuovo biglietto ricaricabile.

Il biglietto RicaricaMi è accettato anche sulle linee di altri operatori di trasporto nel territorio del Sistema Tariffario Integrato, ma le modalità di convalida e controllo possono variare da operatore a operatore.

