Black Friday, la Logitech StreamCam a meno di metà prezzo, solo 70 €

La telecamera perfetta per lo streaming su Mac? Esiste ed è la Logitech StreamCam, che oggi trovate in sconto a 70 euro, meno della metà del suo prezzo, in occasione del Black Friday.

Di questo accessorio vi abbiamo detto tutto nel contesto della nostra recensione pensata proprio in chiave Mac. Leggetela per avere un quadro completo sulle sue funzioni. Se non avete tempo qui sotto ci sono l caratteristiche così come le elenca Amazon

Video in full HD 1080P a 60 fps

connessione USB di tipo C

facial tracking intelligente per un’accurata messa a fuoco

compatibilità con il treppiede, per l’angolo adatto per streaming o registrazioni video

esposizione automatica

L’accessorio ha la peculiarità di essere installabile in orizzontale e in verticale, offrendo il Full HD nel formato 9:16 perfetto per le storie di Instagram e Facebook. Il supporto per monitor garantisce le funzionalità di inclinazione e panoramica, ma la videocamera può anche essere montata su un treppiede. La funzione integrata di stabilizzazione elettronica dell’immagine riduce le vibrazioni della videocamera causate da urti o movimenti accidentali.

È ottimizzata per Open Broadcaster Software (OBS), XSplit e Streamlabs e consente di trasmettere contenuti su Twitch, YouTube e altre piattaforme. Nella confezione sono inclusi il supporto monitor e supporto treppiede.

L’obiettivo in “vetro Full HD Premium” è f/2.0 – lunghezza focale 3,7 mm Campo visivo: 78° (diagonale), la essa a fuoco automatica (10 cm – infinito)/messa a fuoco automatica basata su tracciamento facciale con Logitech Capture. Sul versante audio abbiamo due microfoni omnidirezionali con filtro di riduzione del rumore e canale stereo o dual mono. Le dimensioni (senza supporto) sono: 66 mm x 58 mm x 48 mm; il peso è di 150g.

La telecamera costerebbe 165 € ma oggi su Amazon costa 70,39 €