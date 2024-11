Juice spacca tutti i prezzi Apple per il Black Friday

Pubblicità

Tutti i prodotti Apple sono in offerta Black Friday da Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller, e negozio online Juice: oltre a offerte e sconti raramente visti sui prodotti di Cupertino, Juice aggiunge sempre la possibilità per chi lo desidera di pagare in 20 rate senza costi aggiuntivi e senza interessi.

Si parte con MacBook Air con sconti fino al 20%, per esempio MacBook Air 13” M2 CPU 8 core, GPU 8 core, RAM 16GB, SSD 256GB a 1.016 euro. MacBook Air 13” M3 CPU 8 core, GPU 8 core, RAM 8GB, SSD 256GB a 1.049 euro e poi a salire di prezzo per configurazioni con più RAM e/o SSD: in tutti i casi si può scegliere di suddividere la spesa in 20 rate mensili più piccole, zero interessi.

Persino sui nuovi e potenti iMac e MacBook Pro con chip Apple M4 Juice propone sconti del 10% rispetto al listino ufficiale. Così iMac 24” M4 CPU 10 core, GPU 10 core, RAM 16GB, SSD 256GB è proposto a 1.601,10€, oppure in 20 rate da 80,05 euro al mese.

MacBook Pro 14” M4 Pro con CPU 12 core, GPU 16 core, RAM 24GB e SSD 256GB da Juice costa 2.249,10 euro, oppure in 20 rate da 112,46€ al mese.

iPhone 16 è scontato di 50 euro a 929 euro, oppure in 20 rate da 46,45 euro al mese, stesso sconto per iPhone 16 Plus proposto a 1.079 euro, oppure in 20 rate da 53,95 euro al mese.

iPad Air parte da 669 euro invece di 719 euro, oppure in 20 rate da 33,45 euro al mese, iPad Pro parte da 1.1.69 euro oppure in 20 rate da 58,45€ al mese.

Infine in sconto anche gli orologi smart di Apple: Apple Watch Series 9 parte da 369 euro oppure in 20 rate da 18,45€, Apple Watch Ultra 2 parte da 859€ oppure in 20 rate da 42,95 euro al mese.

Ricordiamo che le offerte Juice Black Friday rimangono valide solo fino al 2 dicembre. Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.