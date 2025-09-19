Il primo spot di iPhone 17 Pro

Gli iPhone 17 sono arrivati in Australia e Nuova Zelanda e Apple ha condiviso uno spot dedicato ad iPhone 17 Pro sul suo canale YouTube australiano.

Nello spot si vede un regista sfruttare l’‌iPhone 17 Pro‌ per girare in tutta una serie di condizioni problematiche, e l’iPhone esposto a fango, neve e altro ancora. Questa pubblicità sarà probabilmente diffusa anche sulle reti televisive.

Apple punta molto sulle novità del comparto fotografico di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max che vantano tre fotocamere Fusion da 48MP (principale, ultra-grandangolo e teleobiettivo) e l’equivalente di otto obiettivi; lo zoom 8x di qualità ottica ha la lunghezza focale maggiore di qualsiasi altro iPhone, e la fotocamera frontale Center Stage da 18MP consente di scattare selfie di livello superiore.

Le funzioni video di iPhone 17 Pro e 17 Pro Max sono all’avanguardia nel settore, pensate per chi crea contenuti e lavora in ambito cinematografico, tra cui ProRes RAW, Apple Log 2 e Genlock, permettendo di integrare ancora più facilmente il dispositivo in ogni tipo di produzione, dalle più grandi alle più piccole.

Il nuovo zoom ottico 4x con lunghezza focale di 100 mm è perfetto per i ritratti, mentre lo zoom ottico 8x a 200 mm, la lunghezza focale maggiore di sempre su un iPhone, permette di avvicinarsi ulteriormente al soggetto dando spazio ad ancora più opzioni creative. Apple riferisce che il Photonic Engine è stato aggiornato e che l’elaborazione delle immagini sfrutta ancora di più il machine learning per preservare i dettagli naturali, ridurre il rumore, promettendo una fedeltà cromatica notevolmente superiore.

Tutte le novità della presentazione Apple del 9 settembre

Il 9 settembre Apple ha presentato iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e Pro Max, AirPods Pro 3 e anche l’intera gamma di smartwatch 2025: Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 3. Per un riepilogo completo di tutte le novità presentate da Apple potete fare riferimento a questo articolo.