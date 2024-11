Le migliori memorie Kingston in offerta per il Black Friday

Pubblicità

Anche quest’anno Kingston Technology ha deciso di approfittare del Black Friday per lanciare una serie di sconti importanti dedicati agli appassionati di tecnologia, ai gamer e tutti coloro che cercano soluzioni di storage ad alte prestazioni.

Come funziona il Black Friday di Kingston

Dal 21 novembre al 2 dicembre su Amazon è perciò possibile approfittare di sconti su una vasta gamma di prodotti dell’azienda. In fondo all’articolo trovate l’elenco delle migliori offerte in corso selezionate dalla nostra redazione, ma attenzione: questo è tra i momenti i più attesi dell’anno perciò le offerte potrebbero durare molto poco anche considerando il fatto che talvolta le scorte nei magazzini sono limitate.

Se perciò quel che vi serve è in sconto, non tergiversate oltre e compratelo subito altrimenti correte il rischio di rimanere a mani vuote.

Alcuni prodotti da non perdere

Tra le offerte più interessanti c’è sicuramente la nuova XS1000 nella versione rossa, disponibile nelle capacità da 1 TB e 2 TB. Questo drive portatile offre velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s ed è appunto pensato per chi ha bisogno di soluzioni di backup veloci e tascabili.

Chi cerca prestazioni ancora più elevate può invece approfittare della promozione sull’XS2000, un altro modello di Kingston che promette velocità di trasferimento fino a 2.000 MB/s, disponibile nella versione da 1 TB. È per chi lavora con file di grandi dimensioni come video in 8K, immagini ad alta risoluzione o documenti complessi.

Per gli appassionati di gaming che desiderano potenziare le proprie configurazioni c’è invece il FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, un disco disponibile anche con dissipatore di calore che promette un raffreddamento ottimale anche durante le sessioni di gioco più intense.

Da tenere in considerazione anche il DataTraveler SE9 G, un buon flash drive per chi desidera archiviare e condividere facilmente file multimediali, come foto, video e musica, con la massima comodità e velocità.

Tutte le migliori offerte Black Friday di Kingston in corso su Amazon sono elencate qui sotto:

A 12,00 € invece di 15,79 € | sconto 24% – fino a 2 dic 24

A 12,35 € invece di 17,85 € | sconto 31% – fino a 2 dic 24

A 16,00 € invece di 19,00 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

A 21,28 € invece di 25,65 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

A 30,00 € invece di 32,35 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 46,84 € invece di 49,52 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 31,72 € invece di 32,74 € | sconto 3% – fino a 2 dic 24

A 43,07 € invece di 53,00 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

A 90,72 € invece di 102,06 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

A 64,99 € invece di 81,01 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 70,99 € invece di 97,98 € | sconto 28% – fino a 2 dic 24

A 74,39 € invece di 86,92 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 138,99 € invece di 198,99 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

A 22,07 € invece di 39,99 € | sconto 45% – fino a 2 dic 24

