KOKONI-EC1, in sconto la stampante 3D che si controlla tramite app

Se la stampa 3D vi affascina ma il programma da usare vi sembra troppo difficile, abbiamo la soluzione che fa per voi: si chiama KOKONI-EC1 ed è una stampante 3D che si controlla tramite un’app che rende tutto il processo un gioco da ragazzi. Ve lo diciamo adesso perché c’è un’offerta che vi permette di comprarla spendendo la metà.

La facilità è resa possibile da diversi fattori: innanzitutto la stampante arriva a casa già completamente assemblata, inoltre durante l’utilizzo non ci sarà bisogno di eseguire alcun livellamento pre-stampa né sarà necessaria alcuna manutenzione nel tempo.

Uno dei punti di forza di questa stampante è dato dal filamento in PLA sviluppato dall’azienda appositamente per questa stampante che presenta diversi vantaggi: non è tossico, quindi può maneggiarlo anche un bambino, e promette una maggiore precisione di stampa e nessun intasamento nell’ugello.

La stampante appare piuttosto elegante, poco ingombrante (misura circa 27 x 23 x 19 centimetri) e soprattutto è silenziosissima, il che significa che si può usare in casa senza disturbare nessuno.

Consuma intorno ai 60 Watt e la stampa arriva fino a una velocità di 80 mm al secondo, il che vuol dire che in appena un’ora si può completare la stampa di un piccolo vaso.

Oltre all’app per smartphone si può usare anche coi computer collegandola in WiFi. Supporta i file in formato STL e OBJ e ha un’area di stampa di 10 x 10 centimetri, quindi si può usare per la realizzazione di oggetti e parti non troppo grandi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 242,95 € potete risparmiare la metà spendendo 120,95 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.