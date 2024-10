Il robot Ecovacs Deebot N30 fa tutto da solo e non si inceppa

Pubblicità

Ecco una serie di aspirapolvere robot che rende la pulizia del pavimento di casa ancora più semplice: Deebot N30, l’ultima gamma in cui Ecovacs ha trovato spazio per aggiungere una serie di tecnologie che migliorano l’efficacia della pulizia domestica.

Partiamo dalla tecnologia ZeroTangle 2.0, progettata per prevenire i grovigli di capelli e detriti. Grazie a un sistema a tripla V, le setole a forma di V sollevano i capelli dal pavimento, impedendo che si aggroviglino, aiutando così a mantenere i pavimenti puliti senza interventi frequenti.

C’è poi la funzione TrueEdge Adaptive Edge Mopping che si occupa invece di pulire in modo preciso gli angoli e i bordi utilizzando un estensore variabile del mocio. I sensori 3D, inclusi LiDAR e laser, mappano l’ambiente domestico, promettendo una pulizia accurata – dice Ecovacs – in tutte le aree.

Il sistema di lavaggio OZMO Turbo 2.0 utilizza invece una doppia piastra ad alta pressione per rendere la pulizia ancora più profonda ed efficace. La potenza di aspirazione raggiunge i 10.000 Pa, riuscendo così a rimuovere polvere e sporco anche dai tappeti; il tutto mantenendo un funzionamento silenzioso.

Non manca la tecnologia TrueMapping 2.0 che permette al robot di navigare in modo efficiente anche in case più complesse senza rinunciare a una copertura ottimale, sfruttando ad esempio le sue capacità avanzate di superamento degli ostacoli. Il tutto con una batteria che promette una pulizia continua fino a 5 ore prima di dover essere ricaricata.

A questo è dedicata la stazione intelligente OMNI che, oltre a fungere da base verso cui il robot si dirige automaticamente al termine della pulizia, offre anche funzionalità interessanti come lo svuotamento e la pulizia automatica del robot, riducendo la necessità di manutenzione. Di fatto il sacchetto della polvere da 2,6 litri deve essere sostituito ogni 75 giorni circa, e c’è comunque una notifica automatica per ricordare agli utenti quando farlo.

La versione Pro si distingue dalla versione di base per l’inclusione del lavaggio del mocio con acqua calda a 60°C e un sistema di asciugatura ad aria calda a 40°C, contribuendo a una migliore igienizzazione.

Il tutto può essere pianificato e controllato attraverso l’app Ecovacs Home – gratis per iPhone, Apple Watch e Android – da cui è possibile personalizzare le impostazioni di pulizia, dalla potenza di aspirazione alla gestione delle aree da pulire. Si può persino integrare il controllo con Apple Watch e comandi vocali.

Dove comprare

La nuova famiglia Deebot N30 di Ecovacs si compone di due modelli, N30 OMNI e N30 PRO OMNI. Nel momento in cui scriviamo sul sito ufficiale è elencato soltanto il modello Pro, al prezzo di 699 €: lo stesso modello è disponibile anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Ecovacs vende la precedente serie N20 insieme a tutti gli altri prodotti del suo catalogo anche su Amazon, quindi nel momento in cui saranno qui disponibili entrambi i modelli della serie N30 ci sarà possibile completare l’articolo con tutte le informazioni.

Per gli articoli su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.