Conversioni a portata di clic con Total Video Converter in sconto a 6$

Dovete convertire un video da spostare sullo smartphone, ottimizzare cartelle piene di file audio per il lettore MP3 o semplicemente assicurarvi che i vostri video siano compatibili con le diverse piattaforme? Total Video Converter è la risposta, ed oggi è super-consigliata proprio perché è in corso un’offerta speciale su BundleHunt vi permette di acquistare la licenza completa per pochi dollari.

Questo programma supporta una vasta gamma di formati video e audio, il che lo rende uno strumento versatile per i più svariati bisogni di conversione. Si possono convertire file in formati popolari come MP4, AVI, MOV, WMV, MP3 e molti altri così da esser certi di poterli utilizzare indipendentemente dal dispositivo o dalla piattaforma di destinazione.

La facilità d’uso è una delle caratteristiche distintive di Total Video Converter: la sua interfaccia, semplice e intuitiva, consente anche ai principianti di navigare senza problemi tra le varie opzioni. Con pochi clic è possibile caricare i file, scegliere il formato desiderato e avviare la conversione, risparmiando tempo e fatica.

Oltre alla conversione questo software offre anche alcuni strumenti di editing di base per migliorare i video. Ad esempio permette di ritagliare parti indesiderate, unire clip, aggiungere effetti e persino estrarre l’audio dai video.

E poi è molto veloce: grazie all’ottimizzazione delle prestazioni permette di portare a termine le conversioni in tempi rapidi senza compromettere la qualità del risultato finale.

La promozione

Potete acquistare Total Video Converter in offerta speciale a 6 $ invece che 50 $ approfittando del BlackFriday di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Se poi spendete almeno 30 $ aggiungendo nel carrello altri software, ottenete un ulteriore sconto di 3 $ sul totale.

Tenete presente che quella in vendita non solo è la licenza originale ma è anche una licenza a vita, ciò significa che potrete utilizzare l’app senza limitazioni nel corso degli anni.

Per installare Total Video Converter serve almeno macOS 10.13 o successivi. Quella in promozione è la versione 5.1.0 rilasciata nel 2024 e si può attivare su un massimo di 1 Mac.

