Amazon Italia verso 19.000 dipendenti, aumenta investimenti e assunzioni

Amazon Italia fa il punto dell’anno fiscale 2023 per poi snocciolare i numeri impressionanti di 14 anni di presenza nel nostro Paese, con un totale di oltre 20 miliardi di investimenti in Italia, di cui 4 miliardi solo nel 2023, e la previsione di arriva a contare circa 19.000 dipendenti a tempo indeterminato entro la fine di quest’anno.

Attualmente Amazon conta oltre 60 strutture in Italia tra sedi logistiche, uffici, data center e servizio clienti. Lo scorso anno è arrivata la sede Amazon Web Services a Roma, che conta oltre 100 dipendenti, mentre a settembre quest’anno si è aggiunto il centro di approvvigionamento di Alessandria che si prevede creerà fino a 700 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in tre anni.

Grazie a un investimento di 180 milioni di euro nel 2025 sarà aperto l’undicesimo centro di distribuzione Amazon Italia a Jesi, in provincia di Ancona, il primo nelle Marche. Oltre all’indotto per costruzione e gestione, il colosso prevede di creare mille posti di lavoro entro tre anni dall’apertura.

Nel 2023 Amazon Italia ha registrato ricavi totali per oltre 10 miliardi di euro versando un contributo fiscale complessivo (imposte dirette e indirette) di oltre un miliardo e 435 milioni di euro.

In Italia robot, Intelligenza artificiale e consegne via droni

Non solo uffici e centri distribuzione: in Italia quest’anno Amazon ha installato il suo Operations Innovation Lab a Vercelli dove vengono sviluppate tecnologie robot e AI per la logistica. Questo centro è responsabile dell’implementazione di oltre mille innovazioni nei centri logistici europei di Amazon. In Italia, prima in Europa, Amazon inizierà a sperimentare le consegne via droni per avere a casa migliaia di prodotti in tempi ancora più ridotti.

Secondo le ultime anticipazioni dagli USA Amazon sta lavorando a un negozio online con prezzi ultra bassi per competere con il colosso cinese Temu.